Crece la chance de un acercamiento entre Verstappen y Mercedes
Jolyon Palmer, el ex piloto y analista, considera inevitable que haya contactos entre el neerlandés y la escudería alemana si se mantienen las tendencias actuales. El flojo presente de Red Bull y el dominio de Mercedes reactivan un escenario que ya había tomado fuerza en 2025.
La Fórmula 1 empieza a entrar en una fase donde no solo se analizan rendimientos en pista, sino también posibles movimientos estratégicos a futuro. En ese contexto, volvió a instalarse una hipótesis que, aunque no es nueva, gana fuerza con el correr de las carreras: un eventual acercamiento entre Max Verstappen y Mercedes.
El disparador fue el análisis de Jolyon Palmer, ex piloto de la categoría y actual comentarista, quien entiende que las condiciones deportivas actuales podrían empujar a ambas partes a retomar contactos. El neerlandés atraviesa un inicio de temporada complejo con Red Bull, lejos del protagonismo esperado, mientras que Mercedes domina con claridad.
La escudería alemana ganó las dos primeras carreras del año y también la sprint en China, consolidándose como el equipo de referencia en esta nueva etapa reglamentaria. Del otro lado, Red Bull muestra problemas de fiabilidad y rendimiento que lo relegan en la lucha por el campeonato.
Ese contraste es el que alimenta las especulaciones. Verstappen, acostumbrado a pelear en la cima, se encuentra fuera de los puestos de protagonismo, en un escenario que no se condice con su historial reciente ni con sus aspiraciones deportivas.
Palmer sostiene que, si esta tendencia se mantiene, las conversaciones serán inevitables. No como un simple rumor de paddock, sino como una consecuencia lógica del contexto competitivo. Un piloto de ese calibre difícilmente se conforme con un rol secundario.
El antecedente más cercano se remonta a la temporada pasada, cuando comenzaron a circular versiones sobre un posible interés de Mercedes. En aquel momento, la situación no avanzó y Verstappen ratificó su continuidad en Red Bull, con contrato vigente hasta 2028.
Sin embargo, el escenario actual es distinto. Mercedes aparece como el proyecto más sólido en el corto plazo, mientras que Red Bull enfrenta un proceso de adaptación que todavía no logra estabilizar.
Max Verstappen drove a Red Bull wrapped Nissan Z NISMO GT500 around the Fuji Speedway in the pouring rain today ð¨ð¯ðµ— Autosport (@autosport) March 25, 2026
(via @kazu23_35) pic.twitter.com/EXdDqKKusU
Desde la lógica de mercado, el interés también sería mutuo. Para Mercedes, la posibilidad de incorporar a un piloto del nivel de Verstappen representaría un salto cualitativo inmediato, aunque también implicaría gestionar un equilibrio interno con sus actuales pilotos.
En ese sentido, la situación no es lineal. El equipo cuenta con una dupla competitiva y en crecimiento, lo que obligaría a tomar decisiones delicadas en caso de avanzar en una negociación de este calibre.
Por ahora, no hay indicios concretos de un movimiento inminente. Pero en la Fórmula 1, donde el rendimiento manda y los ciclos pueden cambiar rápidamente, las condiciones que hoy parecen lejanas pueden transformarse en oportunidades concretas.
Y si el dominio de Mercedes se sostiene y Red Bull no logra revertir su presente, el escenario que plantea Palmer podría dejar de ser una hipótesis para convertirse en una de las grandes historias del mercado de pilotos.