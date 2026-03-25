Mercedes protagoniza una nueva polémica en la Fórmula 1: bajo la lupa de la FIA por su alerón delantero

Según trascendió en el paddock, el punto de conflicto radica en un supuesto funcionamiento “en dos fases”. El mecanismo de cierre del alerón se dividiría en dos etapas: una primera, extremadamente rápida, que cumple con el límite de 400 milisegundos establecido por el reglamento y que es la que detectan los sensores de control; y una segunda, más lenta, en la que el componente continuaría su recorrido hasta alcanzar el cierre total.