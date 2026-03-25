Fechas, horarios y cruces de los repechajes que definen a los clasificados al Mundial 2026

A tres meses del inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, todavía quedan seis selecciones por definirse para completar la fase de grupos. Los repechajes, que comenzarán el jueves 26 de marzo y finalizarán el martes 31, serán los encargados de otorgar esos últimos boletos.
Varios grupos ya tienen a sus integrantes confirmados, pero otros aún están abiertos. Los grupos A, B, D y F sumarán equipos provenientes del repechaje europeo, mientras que los grupos I y K se completarán con selecciones del repechaje internacional.
En el grupo A, México espera junto a Sudáfrica y Corea del Sur al ganador entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda. En el B, Canadá, Qatar y Suiza aguardan por una selección que saldrá entre Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia.
Estados Unidos, por su parte, comparte el grupo D con Paraguay y Australia, y sumará a uno entre Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo. En tanto, el grupo F, donde ya están Países Bajos, Japón y Túnez, incorporará a Ucrania, Suecia, Polonia o Albania.
El camino del repechaje internacional
En la repesca intercontinental, Bolivia buscará meterse en el Mundial: enfrentará a Surinam el jueves 26 de marzo a las 19 (hora argentina) en Monterrey. Si avanza, jugará la final el martes 31 ante Irak por un lugar en el grupo I, junto a Francia, Senegal y Noruega.
Por otro lado, Nueva Caledonia y Jamaica se medirán el viernes 27 de marzo a las 00 en Guadalajara. El ganador jugará contra República del Congo el martes 31, en busca de un lugar en el grupo K, donde ya esperan Portugal, Uzbekistán y Colombia.
Fechas y partidos clave
Las semifinales europeas se disputarán el jueves 26 de marzo, con encuentros destacados como Italia vs. Irlanda del Norte, Gales vs. Bosnia y Ucrania vs. Suecia, todos desde las 16.45 (hora argentina).
Las finales se jugarán el martes 31 de marzo y definirán a los últimos seis clasificados que completarán el cuadro del Mundial 2026.