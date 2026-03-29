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Santoral del 29 de marzo: quién fue San Eustasio de Luxeuil
Santoral del 29 de marzo: quién fue San Eustasio de Luxeuil
Hace 1 Hs

El 29 de marzo, el calendario litúrgico de la Iglesia Católica reúne a figuras de distintos tiempos y geografías, cuyas historias están atravesadas por la fe, el martirio y la vida comunitaria. El santoral de la jornada tiene como referencia principal a San Eustasio de Luxeuil, acompañado por otros nombres que forman parte de la tradición cristiana.

San Eustasio de Luxeuil, guía monástico

San Eustasio de Luxeuil fue un abad del siglo VII y discípulo de San Columbano. Tras la muerte de su maestro, asumió la conducción del monasterio de Luxeuil, en la actual Francia, donde consolidó una comunidad marcada por la disciplina, el estudio y la evangelización. Su liderazgo contribuyó a la expansión del monacato en Europa occidental.

Otros santos del 29 de marzo

El santoral también recuerda a:

San Marcos de Aretusa: protagonista de las persecuciones durante el reinado del emperador Juliano el Apóstata, es recordado por su resistencia ante el castigo.

San Jonás y San Baracisio: hermanos que sufrieron persecución por su fe en el Imperio persa, símbolo de la expansión del cristianismo fuera del mundo romano.

San Guillermo Tempier: destacado por su defensa de la doctrina y su rol pastoral en la Francia medieval.

Beato Bertoldo: vinculado a los orígenes de la Orden del Carmen, representa la vida contemplativa en Tierra Santa.

Memoria, tradición y cultura

Más allá de su significado religioso, el santoral continúa siendo un punto de referencia cultural. En distintos países, el “día del santo” aún se celebra como una forma de identidad y pertenencia, especialmente en comunidades donde la tradición católica sigue vigente.

El 29 de marzo ofrece así un recorrido por historias de liderazgo espiritual, resistencia y vida en comunidad, reflejando la diversidad de experiencias que dieron forma a la historia del cristianismo.

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