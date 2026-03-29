Santoral del 29 de marzo: quién fue San Eustasio de Luxeuil

El 29 de marzo, el calendario litúrgico de la Iglesia Católica reúne a figuras de distintos tiempos y geografías, cuyas historias están atravesadas por la fe, el martirio y la vida comunitaria. El santoral de la jornada tiene como referencia principal a San Eustasio de Luxeuil, acompañado por otros nombres que forman parte de la tradición cristiana.