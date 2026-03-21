El mensaje de Falcioni luego de su primer victoria como DT de Atlético Tucumán

Además, se refirió a la importancia de haber cortado la racha. “Necesitábamos un triunfo. Los dos partidos anteriores no habíamos sido menos que el rival. Hoy entramos muy metidos e intentamos jugar. A veces nos apuramos mucho, es lo que estamos tratando de corregir. La cantidad de partidos que estamos teniendo en tan poco tiempo no nos permite trabajar con la intensidad que quisiéramos”, aseguró.