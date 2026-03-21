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El mensaje de Falcioni luego de su primer victoria como DT de Atlético Tucumán

Tras conseguir su primer éxito al mando del equipo, el entrenador analizó el rendimiento táctico y la entrega de sus dirigidos en una noche de desahogo. Con el triunfo consumado, el "Emperador" destacó la actitud del plantel para sostener la ventaja y volver a sumar de a tres en casa.

CONFORME. Falcioni valoró el triunfo ante Gimnasia y destacó la importancia de seguir entrenando para enderezar el rumbo. CONFORME. Falcioni valoró el triunfo ante Gimnasia y destacó la importancia de seguir entrenando para enderezar el rumbo. OSVALDO RIPOLL / LA GACETA
Hace 2 Hs

Atlético Tucumán volvió a sonreír ante Gimnasia y Julio César Falcioni festejó el triunfo desde el banco de suplentes. Luego de la victoria, el experimentado entrenador se refirió al desarrollo del partido. 

"Quiero felicitar a los jugadores por el gran esfuerzo que hicieron. Entendieron bien lo que queríamos hacer. Le cerramos todos lo caminos al rival y pudimos ser profundos. Luego se sintió el desgaste del equipo, pero vamos a seguir trabajando para poder ganar la confianza del grupo y sobre todo de la gente”, valoró el DT. 

Además, se refirió a la importancia de haber cortado la racha. “Necesitábamos un triunfo. Los dos partidos anteriores no habíamos sido menos que el rival. Hoy entramos muy metidos e intentamos jugar. A veces nos apuramos mucho, es lo que estamos tratando de corregir. La cantidad de partidos que estamos  teniendo en tan poco tiempo no nos permite trabajar con la intensidad que quisiéramos”, aseguró.

Por último, destacó la importancia del proceso. “Estamos buscando un equipo firme, seguro y equilibrado. Tratamos de darle la seguridad y la confianza a cada jugador, juegue en el puesto que juegue. Nos estamos conociendo de a poco”, cerró conforme el “Emperador”.

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