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Números de Oro de LA GACETA mantiene un pozo de $6.000.000 y renueva la ilusión cada viernes

Con el paso del tiempo, esta propuesta se convirtió en una tradición para muchas familias, combinando emoción, expectativa y la posibilidad de acceder a un premio importante.

Números de Oro de LA GACETA mantiene un pozo de $6.000.000 y renueva la ilusión cada viernes
Hace 1 Hs

La expectativa sigue creciendo entre los tucumanos que, semana a semana, participan de Números de Oro, el clásico entretenimiento de LA GACETA. En la última edición no se registraron ganadores, por lo que el pozo acumulado se mantiene en $6.000.000, una cifra que continúa despertando entusiasmo entre los lectores.

Cada viernes, junto al diario, se entrega una nueva tarjeta para sumarse al juego y seguir apostando a la suerte. Con el paso del tiempo, esta propuesta se convirtió en una tradición para muchas familias, combinando emoción, expectativa y la posibilidad de acceder a un premio importante.

Los usuarios de Tarjeta Sol cuentan con un beneficio exclusivo: además de jugar con las tarjetas tradicionales, pueden retirar las tarjetas selladas todos los lunes, de 17:30 a 20:30, en la sede de La Rioja 265. Si resultan ganadores, el monto del premio se duplica automáticamente.

Además, continúa vigente el sorteo de los Números de la Suerte, que entrega órdenes de compra por $200.000 para utilizar en reconocidos comercios tucumanos como Zeramiko, Castillo, Hiper Colchonerías Yubrin y Sportsman.

Desde su lanzamiento, Números de Oro se posiciona como una de las propuestas más esperadas por los lectores, ofreciendo premios atractivos y una experiencia cargada de entusiasmo en cada edición.

Esta nota es de acceso libre.
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