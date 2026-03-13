Secciones
DeportesRugby

Agenda de TV del viernes: a qué hora juegan Tarucas-Pampas por el Súper Rugby y Estudiantes-Lanús por el Apertura

Comienza la fecha 5 de la Primera Nacional, con dos partidos transmitidos por LPF Play.

PARTIDAZO. Tarucas tendrá la difícil misión de proteger la cima ante el poderoso Pampas, que lo visitará esta noche, en Lawn Tennis. PARTIDAZO. Tarucas tendrá la difícil misión de proteger la cima ante el poderoso Pampas, que lo visitará esta noche, en Lawn Tennis. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Hace 26 Min

Agenda de TV del viernes 13 de marzo

Serie A

16.30: Torino-Parma (Disney +)

Bundesliga

16.30: Borussia Mönchengladbach-FC St. Pauli (ESPN 3)

Ligue 1

16.45: Marseille-Auxerre (Disney +)

La Liga

17: Alavés-Villarreal (ESPN 4)

Súper Rugby Américas

19: Peñarol Rugby-Cobras Brasil Rugby (ESPN 3)

21: Tarucas-Pampas (ESPN 3)

Copa Libertadores Sub20

19: Estudiantes de Mérida-Bolívar (DSports +)

21: Flamengo-Independiente Medellin (DSports +)

Torneo Apertura

20: Estudiantes de La Plata-Lanús (ESPN Premium)

Primera Nacional

21: Atlético Rafaela-San Martín San Juan (LPF Play)

21: Racing (C)-Almirante Brown (LPF Play)

Boxeo

21: Najee López-Manuel Gallegos (ESPN 2)

FIBA Basketball Champions League Americas

21.10: Boca-Instituto (DSports 2)

23.40: Astros-Flamengo (DSports 2)

Liga Nacional

22: Olímpico-Oberá (TyC Sports)

Temas Club Estudiantes de La PlataPrimera NacionalSuper Rugby AméricasTarucasTorneo Apertura 2026
