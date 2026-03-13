¿De cuánto será el aumento de jubilaciones y pensiones en abril de 2026?

Se difundió el nuevo dato de inflación y comienza a generar expectativa entre millones de beneficiarios del sistema previsional. La publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero por parte del INDEC definió el ajuste que se aplicará a partir de abril en jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales, en el marco del esquema de movilidad mensual vigente.
El incremento será del 2,9 %, porcentaje que impactará en las prestaciones pagadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) según el mecanismo establecido por el Decreto 274/2024, que vincula las actualizaciones de los haberes con la inflación informada dos meses antes.
En la práctica, esto significa que los montos de marzo subirán 2,89% respecto de febrero. Así, el haber mínimo pasará a ser de $380.286,25, mientras que, de mantenerse el bono extraordinario, el monto total podría elevarse a 450.286,25 pesos.
ANSES: cómo quedarán los nuevos valores en abril de 2026 para jubilaciones, pensiones y asignaciones
Jubilación mínima: $380.286,25
Jubilación mínima con bono: $450.286,25
PUAM: $304.243,19
PUAM con bono: $378.314,27
Pensiones no contributivas: $266.170,81
Pensiones no contributivas con bono: $340.289,48
Pensión Madre de 7 Hijos: $380.312,63
Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $454.359,00
AUH: $136.653,44
AUH con Discapacidad: $444.946,22
Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $68.327,03
Asignación por Embarazo (AUE): $129.974,24