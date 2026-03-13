¿De cuánto será el aumento de jubilaciones y pensiones en abril de 2026?

Se difundió el nuevo dato de inflación y comienza a generar expectativa entre millones de beneficiarios del sistema previsional. La publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero por parte del INDEC definió el ajuste que se aplicará a partir de abril en jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales, en el marco del esquema de movilidad mensual vigente.