“ACTIVA – Mujer Líder” puso en agenda el liderazgo femenino en Tucumán

La influencer Agostina Guillén compartió su recorrido como emprendedora y el nacimiento de su proyecto estrella, Kodaencasa, que llegó cuando su primer hijo tenía apenas un mes. Hoy, atraviesa su segundo embarazo y decidió comenzar de cero: cerró su negocio para cambiar a un rubro totalmente diferente y abrió su propia pizzería, junto a su novio. Guillen destacó el papel fundamental que tienen las redes sociales a la hora de impulsar sus iniciativas, y es que a cuatro meses de arrancar ya cuenta con más de 26 mil seguidores en Instagram y vende unas 150 pizzas por día.