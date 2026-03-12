“ACTIVA – Mujer Líder” puso en agenda el liderazgo femenino en Tucumán

“¿Hasta dónde puede llegar una persona que no se rinde?”: esta pregunta fue persistente este jueves en el Rosita Ávila, cuando cerca de doscientas mujeres se congregaron para hablar y compartir. Cinco disertantes de los ámbitos más diversos ofrecieron sus historias en una jornada marcada por relatos sobre tomar decisiones difíciles y cómo es necesario reinventarse una y otra vez para alcanzar sueños.
“ACTIVA – Mujer Líder” fue un ciclo de charlas organizado por la Fundación Mujeres en Red en conjunto con la Municipalidad de San Miguel de Tucumán con el objetivo de generar un espacio donde las mujeres puedan acceder a herramientas de liderazgo, compartir experiencias y ampliar sus redes de contacto. La organización trabaja desde hace más de una década en el desarrollo de proyectos orientados a mejorar las oportunidades de las mujeres tucumanas.
Paola Santucho, directora de proyectos de la fundación, explicó que el encuentro tuvo como eje central visibilizar a referentes locales de distintos ámbitos. Durante el evento se abordaron temas como la resiliencia, la autoconfianza y la gestión emocional, habilidades claves para quienes buscan liderar proyectos o asumir nuevos desafíos.
En total participaron cinco disertantes: Mariana Rey Galindo, Andrea Abregú, Agostina Guillén, Gabriela Llobril y Nane Fia Sare. A lo largo de la jornada compartieron experiencias sobre cómo los obstáculos que enfrentaron en sus trayectorias las impulsaron a crecer profesionalmente y lograr sus objetivos. El encuentro también incluyó momentos de intercambio entre las asistentes, en un espacio pensado para fortalecer redes y generar nuevas oportunidades de colaboración.
“Justicia con alma” fue el punto de partida de la jueza del fuero de Familia y Niñez, Rey Galindo, quien reflexionó sobre el desafío de ejercer la magistratura sin perder de vista la dimensión humana de los conflictos. Durante su exposición recordó el largo camino que atravesó para llegar a su cargo y señaló que, en muchos casos, las mujeres deben demostrar constantemente su capacidad para ocupar espacios de decisión.
La influencer Agostina Guillén compartió su recorrido como emprendedora y el nacimiento de su proyecto estrella, Kodaencasa, que llegó cuando su primer hijo tenía apenas un mes. Hoy, atraviesa su segundo embarazo y decidió comenzar de cero: cerró su negocio para cambiar a un rubro totalmente diferente y abrió su propia pizzería, junto a su novio. Guillen destacó el papel fundamental que tienen las redes sociales a la hora de impulsar sus iniciativas, y es que a cuatro meses de arrancar ya cuenta con más de 26 mil seguidores en Instagram y vende unas 150 pizzas por día.
“ACTIVA - Mujer Líder” dejó un mensaje claro entre las asistentes: el liderazgo femenino no es solo una consigna sino un proceso que se construye con redes de apoyo y espacios de encuentro. En ese camino propuestas como estas buscan consolidarse como un punto de partida para que cada vez más mujeres ocupen lugares de decisión en distintos ámbitos.