"Sobredosis de Soda" llega a Tucumán

La banda tributo a Soda Stereo más reconocida de Latinoamérica presenta “Stereo Tour 2026”, una gira internacional que recorrerá Argentina, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.
Una experiencia en vivo fiel al universo Soda, convocando a miles de fanáticos alrededor del mundo. Cada show propone un homenaje potente y emocionante a la obra de Soda Stereo y Gustavo Cerati, combinando una fidelidad sonora excepcional con una puesta en escena moderna y actual.
Sobredosis de Soda ofrece una propuesta artística cuidada e inédita: el sonido del trío llevado al máximo nivel, acompañado por una energía escénica que conecta profundamente con el público y convierte cada concierto en una experiencia única.
Con más de 20 años de trayectoria y tras el éxito de sus giras anteriores, la banda liderada por Mariano Albergoli reafirma su vigencia y jerarquía, consolidándose —sin discusión—como la formación que mejor interpreta en vivo el repertorio del grupo más influyente en la historia del rock en castellano.