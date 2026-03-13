Secciones
CulturaMúsica

"Sobredosis de Soda" llega a Tucumán

El espectáculo de la banda tributo de Soda Stereo se presentará en el Mercedes Sosa, el domingo 15 de marzo

Sobredosis de Soda llega a Tucumán
Hace 2 Hs

La banda tributo a Soda Stereo más reconocida de Latinoamérica presenta “Stereo Tour 2026”, una gira internacional que recorrerá Argentina, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

Una experiencia en vivo fiel al universo Soda, convocando a miles de fanáticos alrededor del mundo. Cada show propone un homenaje potente y emocionante a la obra de Soda Stereo y Gustavo Cerati, combinando una fidelidad sonora excepcional con una puesta en escena moderna y actual.

Sobredosis de Soda ofrece una propuesta artística cuidada e inédita: el sonido del trío llevado al máximo nivel, acompañado por una energía escénica que conecta profundamente con el público y convierte cada concierto en una experiencia única.

Con más de 20 años de trayectoria y tras el éxito de sus giras anteriores, la banda liderada por Mariano Albergoli reafirma su vigencia y jerarquía, consolidándose —sin discusión—como la formación que mejor interpreta en vivo el repertorio del grupo más influyente en la historia del rock en castellano.

Esta nota es de acceso libre.
Temas Soda StereoGustavo CeratiContenido Patrocinado
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli
1

La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli

Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”
2

Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”

Piden el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política
3

Piden el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política

La trampa de la Fanzolato: ¿nace un nuevo Camino del Perú en Yerba Buena?
4

La trampa de la Fanzolato: ¿nace un nuevo Camino del Perú en Yerba Buena?

Evacuación preventiva por la crecida del río Salí: las voces de los damnificados
5

Evacuación preventiva por la crecida del río Salí: las voces de los damnificados

La conexión Fanzolato-Camino del Perú es clave para Yerba Buena
6

La conexión Fanzolato-Camino del Perú es clave para Yerba Buena

Más Noticias
Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”

Voluntarios en La Madrid: “Ayudamos con lo que podemos, y con el corazón”

Evacuación preventiva por la crecida del río Salí: las voces de los damnificados

Evacuación preventiva por la crecida del río Salí: las voces de los damnificados

La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli

La Libertad Avanza pide la salida de Darío Monteros por la agresión contra Federico Pelli

Piden el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política

Piden el desafuero de Carlos Cisneros, y su defensa habla de maniobra política

La conexión Fanzolato-Camino del Perú es clave para Yerba Buena

La conexión Fanzolato-Camino del Perú es clave para Yerba Buena

Catalán: Si el ministro del Interior sigue en funciones, va a ser un mensaje claro

Catalán: "Si el ministro del Interior sigue en funciones, va a ser un mensaje claro"

Qué dijo el diputado Federico Pelli al denunciar la brutal agresión en La Madrid

Qué dijo el diputado Federico Pelli al denunciar la brutal agresión en La Madrid

La trampa de la Fanzolato: ¿nace un nuevo Camino del Perú en Yerba Buena?

La trampa de la Fanzolato: ¿nace un nuevo Camino del Perú en Yerba Buena?