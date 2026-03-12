Todos desaprobados: así quedó el 1 x 1 de Atlético en el empate ante Aldosivi

El “Decano” mostró imprecisiones en casi todas sus líneas. En defensa alternó algunas intervenciones firmes con desatenciones que permitieron que el conjunto marplatense encontrara espacios para atacar, especialmente por el sector izquierdo. En la mitad de la cancha faltó conducción, claridad y presencia para manejar los tiempos del partido, mientras que en ofensiva predominó la entrega antes que el juego asociado o la capacidad de desequilibrio.