Todos desaprobados: así quedó el 1 x 1 de Atlético en el empate ante Aldosivi

El empate 1 a 1 entre Atlético Tucumán y Aldosivi dejó una sensación amarga en el Monumental José Fierro. El equipo volvió a exhibir muchas falencias en su funcionamiento y las actuaciones individuales estuvieron lejos de alcanzar un nivel aceptable. De hecho, el rendimiento general fue tan bajo que ninguno de los futbolistas logró aprobar en las calificaciones.
El “Decano” mostró imprecisiones en casi todas sus líneas. En defensa alternó algunas intervenciones firmes con desatenciones que permitieron que el conjunto marplatense encontrara espacios para atacar, especialmente por el sector izquierdo. En la mitad de la cancha faltó conducción, claridad y presencia para manejar los tiempos del partido, mientras que en ofensiva predominó la entrega antes que el juego asociado o la capacidad de desequilibrio.
Recién en el tramo final, con algunos cambios, el equipo consiguió generar algo más de peligro. Incluso, Atlético tuvo la oportunidad de quedarse con la victoria en el cierre, pero el penal fallado por Leandro Díaz terminó sellando un empate que dejó gusto a poco.
Los futbolistas del “Decano” quedaron en deuda y terminaron aplazados en el análisis individual. A continuación, el 1x1 de Atlético Tucumán en el empate frente a Aldosivi:
Luis Ingolotti (4)
El arquero no tuvo responsabilidad en el gol del conjunto de Mar del Plata, pero demoró ,mucho algunas jugadas saliendo desde el arco. Eso hizo enojar al público en varias ocasiones.
Maximiliano Villa (3)
No estuvo firme para pasar el ataque y especialmente en el primer tiempo, donde sufrió algunas desconcentraciones defensivas.
Clever Ferreira (3)
Estuvo firme en la faz defensiva, pero cometió muchos errores para salir jugando.
Gastón Suso (4)
Se mostró firme en los cruces y cortó varios contraataques que podrían haber terminado en gol.
Luciano Vallejo (2)
Perdió mucho la marca y fue superado en todos los duelos individuales. Aldosivi atacó bastante por el lateral izquierdo de la última línea del “Decano” y el defensor nunca hizo pie.
Gabriel Compagnucci (3)
Ubicado en el sector derecho de la mitad de la cancha, no estuvo criterioso a la hora de pasar al ataque. Tuvo mucha voluntad, pero con eso no alcanzó.
Javier Domínguez (3)
Estuvo siempre lejos de la jugada y se lo notó nervioso cada vez que estaba con la pelota en sus pies. Transmitió muchas dudas.
Ezequiel Ham (4)
Asistió a Nicola en el gol y estuvo rápido para realizar las coberturas defensivas. Le faltó hacerse eje del equipo para generar jugadas asociadas.
Franco Nicola (4)
Perdió muchos duelos individuales y no logró desequilibrar, lo que le hizo ganarse el repudio de los hinchas. En el último tramo del partido, gracias al gol, cambió algunos abucheos por aplausos.
Renzo Tesuri (4)
Aportó su habitual cuota de sacrificio, al ir a buscar todas las pelotas. Presionó y trató de empujar siempre al equipo hacia adelante, pero le faltó claridad en los últimos metros.
Carlos Abeldaño (4)
Se mostró voluntarioso en la presión y peleó todas las pelotas que pasaron cerca suyo. Esta vez no pudo gravitar en ataque y el equipo lo sintió..
Nicolás Laméndola (-)
El volante creativo entró con muchas ganas y aportó su habitual cuota de desequilibrio. Generó peligro y fue una preocupación para la última línea de Aldosivi, aunque le faltó profundidad en los últimos metros.
Leandro Díaz (-)
El “Loco” entró bien, pidió siempre la pelota y “pivoteó” de espalda al arco, siendo un problema para los defensores. Sin embargo, tuvo la victoria en sus pies y falló desde los 12 pasos, lo que privó al conjunto de 25 de Mayo y Chile sumar tres puntos.
Ignacio Galván (-)
Jugó los últimos 17 minutos y le dio mayor profundidad a los ataques de Atlético. Ingresó bien y casi convierte con un tiro de media distancia.
Alexis Segovia (-)
Se mostró bien en el uno contra uno. Estuvo rápido y encarador cada vez que recibió la pelota, aunque estuvo pocos minutos en la cancha. Demostró que puede ser una buena alternativa.