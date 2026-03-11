Secciones
DeportesFútbol

Boca empató con San Lorenzo y volvió a irse silbado de La Bombonera

El equipo de Claudio Úbeda igualó 1-1 en el clásico y acumuló su cuarto empate consecutivo jugando de local.

MUCHA LUCHA, POCO FÚTBOL. El juego entre Boca y San Lorenzo estuvo marcado por los nervios. Ambos equipos apostaron a no perder. MUCHA LUCHA, POCO FÚTBOL. El juego entre Boca y San Lorenzo estuvo marcado por los nervios. Ambos equipos apostaron a no perder.
Hace 2 Hs

Boca no logra hacerse fuerte en casa. En un clásico intenso, el equipo dirigido por Claudio Úbeda igualó 1-1 frente a San Lorenzo en La Bombonera por la fecha 10 del Apertura y acumuló su cuarto empate consecutivo como local. El público volvió a manifestar su descontento con el rendimiento del equipo, y despidió una vez más con silbidos al plantel tras el final del clásico.

El primer tiempo fue muy disputado y con pocas situaciones claras. Boca tuvo la primera llegada de peligro a los siete minutos, cuando Adam Bareiro recibió tras una descarga de Miguel Merentiel, pero su remate salió débil y fue controlado por el arquero Orlando Gill.

Con el correr de los minutos el partido se volvió friccionado. San Lorenzo perdió a Ezequiel Cerutti, que debió salir por lesión, y el encuentro se llenó de amarillas.

Las emociones llegaron recién en el segundo tiempo. Primero Bareiro estrelló un remate en el travesaño tras un centro rasante, y en la jugada siguiente el “Ciclón” respondió con un cabezazo de Gastón Hernández que también pegó en el poste.

El marcador se abrió en el complemento. A los 9 minutos, Boca encontró el 1-0 con una buena jugada colectiva. Merentiel filtró un pase para Delgado, que envió el centro atrás para la llegada de Santiago Ascacíbar, quien definió de primera junto al palo izquierdo.

Sin embargo, San Lorenzo reaccionó y llegó al empate a los 20 minutos. Mathias de Rittis desbordó por la izquierda, dejó atrás a Marcelo Weigandt y lanzó un centro al área que encontró al recién ingresado Gregorio Rodríguez, quien definió algo mordido pero logró vencer la resistencia de Agustín Marchesín para sentenciar el 1-1.

En el tramo final el clásico se volvió más tenso que jugado. Hubo varias amonestaciones, piernas fuertes, jugadas al límite, a la visita comenzó a sentarle bien el punto y el “Xeneize” terminó entrando en un torbellino de nervios y descontrol.

De esa manera, los dirigidos por Úbeda volvieron a dejar puntos en su estadio. Antes de este empate contra San Lorenzo, el “Xeneize” había igualado 1-1 frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza y 0-0 contra Racing y Platense. Por eso el clima se tornó espeso una vez que finalizó el partido.

Sí; una vez, y como ya casi es una costumbre de los últimos duelos, el resultado volvió a generar malestar en La Bombonera. Los hinchas despidieron al equipo con silbidos y las dudas en torno al presente futbolístico del conjunto de Úbeda son cada vez más grandes.

Temas Buenos AiresClub Atlético Boca JuniorsRacing ClubClub Atlético San LorenzoClub Atlético PlatenseLiga Profesional de FútbolMiguel MerentielGimnasia de Mendoza
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales
1

Incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”
2

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente
3

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas
4

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

Inundaciones en La Madrid: impactantes imágenes desde un drone muestran la magnitud del desastre
5

Inundaciones en La Madrid: impactantes imágenes desde un drone muestran la magnitud del desastre

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta
6

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

Más Noticias
¿Se juega Atlético Tucumán-Aldosivi?: cómo estará el tiempo esta noche

¿Se juega Atlético Tucumán-Aldosivi?: cómo estará el tiempo esta noche

Inundaciones en La Madrid: impactantes imágenes desde un drone muestran la magnitud del desastre

Inundaciones en La Madrid: impactantes imágenes desde un drone muestran la magnitud del desastre

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente

Sorpresa en la Libertadores: Botafogo quedó afuera y cambia el escenario para Boca y River

Sorpresa en la Libertadores: Botafogo quedó afuera y cambia el escenario para Boca y River

Incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

Comentarios