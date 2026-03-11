Boca empató con San Lorenzo y volvió a irse silbado de La Bombonera

Boca no logra hacerse fuerte en casa. En un clásico intenso, el equipo dirigido por Claudio Úbeda igualó 1-1 frente a San Lorenzo en La Bombonera por la fecha 10 del Apertura y acumuló su cuarto empate consecutivo como local. El público volvió a manifestar su descontento con el rendimiento del equipo, y despidió una vez más con silbidos al plantel tras el final del clásico.