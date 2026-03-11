Sorpresa en el primer "11" de Julio Falcioni: así formará Atlético Tucumán contra Aldosivi

En su estreno como entrenador de Atlético Tucumán, Julio César Falcioni definió el equipo que recibirá a Aldosivi en el Monumental José Fierro, y la formación presenta varias sorpresas respecto de lo que se analizaba en la previa.
La principal novedad es la continuidad de Luis Ingolotti en el arco. Durante la semana se había especulado con la posibilidad de que Tomás Durso volviera a la titularidad tras casi un año sin jugar en el “Decano”, pero finalmente el nuevo cuerpo técnico optó por mantener al arquero que venía siendo titular.
En la defensa también aparecen modificaciones importantes. El paraguayo Clever Ferreira regresa al equipo y conformará la zaga central junto a Gastón Suso, mientras que Maximiliano Villa y Luciano Vallejo ocuparán los laterales.
En el medio campo, Falcioni apuesta por una zona de mucha dinámica. Gabriel Compagnucci, Ezequiel Ham, Javier Domínguez y Franco Nicola.
Más adelantado aparecerá Renzo Tesuri, con libertad para moverse detrás del delantero, mientras que Carlos Abeldaño será la referencia ofensiva del equipo.
Falcioni intentará que el equipo adopte rápido su idea
De esta manera, el “Emperador” empieza a marcar su impronta en el equipo con algunas decisiones fuertes, incluyendo la continuidad de Ingolotti bajo los tres palos y el regreso de jugadores que habían tenido poca participación en los últimos partidos.
El "11" de Atlético Tucumán
Así, Atlético formará ante Aldosivi con: Ingolotti; Villa, Ferreira, Suso y Vallejo; Compagnucci, Ham, Domínguez y Nicola; Tesuri; Abeldaño.
El partido será clave para el “Decano”, que busca cortar la racha irregular y empezar a sumar puntos para alejarse de la zona baja de la tabla. Falcioni, en su debut, intentará dar el primer paso para cambiar la cara del equipo en el Monumental.