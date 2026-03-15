Cómo adaptarse a la IA: el desafío digital de cuatro sectores clave
La inteligencia artificial dejó de ser una ventaja competitiva para ser una condición de supervivencia. Finanzas, salud, comercio y sector público enfrentan un punto de quiebre donde rentabilidad e infraestructura digital van de la mano.
Durante años, el software fue el corazón de la economía digital. Plataformas, licencias y modelos SaaS (software como servicio) ofrecían eficiencia, escalabilidad y márgenes previsibles. Hoy, ese modelo está en crisis. En los mercados ya tiene nombre propio: SaaS Apocalypse. La IA está erosionando el valor del software tradicional, reemplazando capas enteras de trabajo por sistemas capaces de aprender y automatizar sin intervención humana.
Esto plantea un desafío existencial. Quienes no integran IA pierden competitividad y relevancia. En muchos casos, terminan desplazadas por herramientas desarrolladas por sus propios clientes o por startups más ágiles y de menor costo.
En ese contexto, algunas industrias intensivas en el uso de datos están redefiniendo su modelo operativo para sobrevivir. Se trata de sectores claves que movilizan la economía y que necesitan modernizar sus infraestructuras digitales: data centers, capacidad de cómputo, conectividad de baja latencia y modelos de alta disponibilidad.
Por eso, mientras el software tradicional pierde valor, la inversión se desplaza hacia infraestructura crítica. Esa condición de supervivencia se vuelve evidente en las industrias de finanzas, salud, comercio y sector público. Sin datos y sin continuidad operativa, directamente no pueden funcionar.
Banca, Seguros y Finanzas
El sistema financiero opera bajo tolerancia cero al error. Fraude, riesgo crediticio, cumplimiento regulatorio y ciberseguridad ya dependen de modelos de IA que analizan datos en tiempo real. Sin infraestructura de alta disponibilidad, alineada a las exigencias del Banco Central, una interrupción es un riesgo sistémico.
En ese contexto, el uso de la IA en los bancos, todavía es incipiente. Apenas el 38% de los bancos de América Latina y el Caribe utilizan la IA para mejorar la experiencia de sus clientes, según un informe de Infocorp. El estudio reveló que sólo el 31% de los bancos renueva canales digitales para optimizar la experiencia del usuario.
“El impacto más concreto de la IA en los bancos estará en su capacidad para anticipar el comportamiento y las demandas de los usuarios: desde asesoramiento financiero basado en modelos predictivos hasta promociones ultra personalizadas y servicios cada vez más rápidos y ajustados a cada perfil de cliente”, comenta Rafael Ibañez, CEO de SkyOnline, empresa argentina de datacenter e infraestructura para soluciones de IA.
Ignacio Carballo, Director Centro de Finanzas Alternativas en UCA y PCMI (USA) fue más cauteloso respecto a la posibilidad de un banco 100% gestionado por algoritmos. Aunque coincidió en las ventajas para los usuarios: “los consumidores dejarán de ir a buscar productos y delegarán esa tarea a los algoritmos que comparan ofertas automáticamente”.
Salud y biotecnología
Historias clínicas digitales, diagnósticos asistidos por IA y gestión hospitalaria requieren acceso ininterrumpido y máxima seguridad de datos. En este sector, la infraestructura no solo protege información sensible sino que sostiene decisiones críticas.
Por eso, la ciberseguridad avanzada cobra una mayor importancia en la industria. “La IA en la salud tiene miles de oportunidades, pero también riesgos. Uno de esos son los datos sensibles. Para protegerlos es necesaria una infraestructura robusta que resista ataques cibernéticos y filtraciones, con monitoreo 24/7 y medidas proactivas de seguridad”, señaló Ibañez.
Pero el mayor desafío del sector proviene de los chatbots de IA que podrían reducir las consultas médicas en el futuro. Anthropic y OpenAI, las startup más avanzadas en lenguaje de IA a través de chatbot, presentaron un conjunto de herramientas inteligentes dirigidas a aseguradoras y pacientes. La propuesta de OpenAI se trata directamente de un producto propio que busca ingresar como competidor directo a uno de los sectores más regulados y rentables de la economía.
En el mundo de la Investigación y Desarrollo de nuevos medicamentos, moléculas y métodos de diagnóstico, la IA está jugando un rol fundamental para la aceleración en el logro de resultados, todo esto apoyado en una infraestructura cada vez más desafiante y exigente.
Retail y e-commerce
En el comercio digital, la IA ya no es una herramienta de optimización sino un filtro de supervivencia. Las grandes compañías del rubro como Amazon, Alibaba o la propia Mercado Libre, utilizan algoritmos que ajustan precios en tiempo real con motores de recomendación que anticipan decisiones de compra.
La IA permite vender más con menos estructura, menos personal y menor margen de error. Para las empresas que no logran integrar estas capacidades, el riesgo es volverse irrelevantes frente a competidores más eficientes y automatizados. No es casualidad que Amazon domine el mercado global: la compañía anunció una inversión cercana a los US$20.000 millones para construir un mega data center de inteligencia artificial en Pensilvania.
La sustitución de funciones humanas por eficiencia algorítmica es una realidad inevitable. Pero la posibilidad de competir de igual a igual sólo podrá ser eficaz con una infraestructura digital acorde a la demanda.
Gobierno y Sector Público
La adopción de IA en el Estado avanza impulsada por una necesidad concreta: hacer más con menos. La automatización de trámites, el análisis de grandes volúmenes de datos, la detección de fraudes y la optimización de recursos ya dependen de sistemas inteligentes que requieren infraestructura segura y disponible de forma permanente. Sin un sostén digital robusto, la modernización pública, promovida con un Ministerio propio en el gabinete del presidente Javier Milei, se vuelve frágil y vulnerable a interrupciones.
Pero la IA también plantea un dilema estructural: mayor eficiencia implica menos intermediación humana. Procesos que antes requerían múltiples capas administrativas hoy pueden resolverse de manera automática, lo que abre debates sobre reemplazo laboral. La amenaza no es solo tecnológica, sino social. Y no es algo que ocurra sólo en Argentina, sino que se trata de un fenómeno global.
En Estados Unidos, las cifras de desempleo empeoran mientras la actividad económica sigue creciendo. Según distintos analistas, la expansión de la IA podría estar detrás de este fenómeno, conocido como “economía K”: crecimiento económico sostenido mientras se deterioran las condiciones laborales.