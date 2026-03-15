Cómo adaptarse a la IA: el desafío digital de cuatro sectores clave

Pero el mayor desafío del sector proviene de los chatbots de IA que podrían reducir las consultas médicas en el futuro. Anthropic y OpenAI, las startup más avanzadas en lenguaje de IA a través de chatbot, presentaron un conjunto de herramientas inteligentes dirigidas a aseguradoras y pacientes. La propuesta de OpenAI se trata directamente de un producto propio que busca ingresar como competidor directo a uno de los sectores más regulados y rentables de la economía.