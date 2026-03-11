La Madrid: un informe de 2017 había anticipado la catástrofe

En este sentido, el profesional que contribuyó al armado del informe señaló que las obras requeridas demandan el mismo tiempo de ejecución que el que pasó entre aquel 2017 y la actualidad: casi una década. “Es el tiempo que llevaría implementar todo y poder más o menos manejar estas situaciones. Se empieza por obras que tienen un poco más de efecto a mediano plazo, que deberían realizarse a partir de abril o mayo. En esa comisión de la Legislatura estaban hechas las propuestas y los aconsejamientos para que se discuta qué medidas tomar de fondo y definir los lugares prioritarios de intervención, para no tener que hacer obras en toda la Provincia al mismo tiempo”, concluyó Georgieff.