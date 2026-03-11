Refuerzan la limpieza de canales y desagües de la Capital tras el temporal

Málaga señaló que más allá de las contingencias climáticas, las tareas de dragado, mantenimiento y limpieza de sedimentos y materiales que se depositan en el lecho de los canales se realizan de manera permanente. “Este programa se realiza durante todo el año de manera integral y simultánea en toda la red hídrica de la ciudad. Ahora que estamos en el periodo estival hacemos mantenimiento diariamente”, expresó la funcionaria. Además, exhortó a los vecinos a colaborar con la limpieza de los sistemas de desagües para prevenir anegamientos.