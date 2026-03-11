Refuerzan la limpieza de canales y desagües de la Capital tras el temporal

Las intensas lluvias de los últimos días dieron una tregua durante la primera mitad del miércoles en San Miguel de Tucumán. Y por esas horas, operarios de la Municipalidad aprovecharon reforzar la limpieza de canales y retirar ramas y residuos que fueron arrastrados por la lluvia hasta la boca de los desagües, a los fines de facilitar el escurrimiento del agua ante el pronóstico de nuevas tormentas.
Restos de estructuras metálicas, colchones y muebles son algunos de los elementos que fueron retirados del cauce de los canales, según se informó oficialmente. “Lo que buscamos con todo esto no tan solo es la protección de las viviendas y de los espacios públicos sino fundamentalmente la seguridad de los vecinos”, resaltó la subsecretaria de Servicios Públicos, Lorena Málaga.
La funcionaria aseguró que las tareas se realizaron simultáneamente en 27 canales que tiene el Municipio. Los trabajos también se llevaron a cabo en sifones, en las bocas de tormenta y en los sistemas de imbornales, que son más de 3.000 en la ciudad.
El canal de la Termoeléctrica paralelo a la avenida Jujuy, el canal Sur (a la altura de Lídoro Quinteros y Gobernador Lázaro Barbieri) y el conducto que corre paralelo a calle Alfredo Palacios y a la avenida de Circunvalación, en la zona este de la ciudad, son algunos de los lugares donde los equipos trabajaron durante el mediodía.
La subsecretaria de Servicios Públicos explicó que se trabaja “no tan solo con máquinas pesadas sino con un gran equipo de personas que son expertas en la limpieza de canales porque hay muchos lugares de acuerdo a la zona que requieren de un trabajo manual”.
Málaga señaló que más allá de las contingencias climáticas, las tareas de dragado, mantenimiento y limpieza de sedimentos y materiales que se depositan en el lecho de los canales se realizan de manera permanente. “Este programa se realiza durante todo el año de manera integral y simultánea en toda la red hídrica de la ciudad. Ahora que estamos en el periodo estival hacemos mantenimiento diariamente”, expresó la funcionaria. Además, exhortó a los vecinos a colaborar con la limpieza de los sistemas de desagües para prevenir anegamientos.