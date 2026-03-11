La SAT encabezó una mesa de trabajo en Lules para fortalecer el control ambiental

El presidente de la SAT, Marcelo Caponio, destacó la importancia del encuentro y el proceso de recuperación de la planta. “Por primera vez nos hemos reunido distintos actores sociales junto a toda la comisión directiva de la SAT y nuestros gerentes que intervienen en una temática común como es el medio ambiente. En el municipio de Lules contamos con una planta de tratamiento de líquidos cloacales, la de La Bolsa, que estaba fuera de funcionamiento cuando asumimos en esta nueva gestión. Junto al gobernador Osvaldo Jaldo tomamos la decisión política de recuperarla y venimos trabajando hace más de un año y medio. Hoy podemos decir que se recuperó al 100% y se logró que no se contamine el río Lules”, afirmó.