La SAT encabezó una mesa de trabajo en Lules para fortalecer el control ambiental

Representantes de distintos organismos provinciales, municipales, académicos y del sector privado participaron de una mesa de trabajo en el municipio de Lules para analizar el funcionamiento de la planta de tratamiento y las acciones realizadas para mejorar el sistema de saneamiento en la ciudad.
El encuentro contó con la participación de autoridades de la Sociedad Aguas del Tucumán, técnicos ambientales y representantes del municipio, además de integrantes de la Subsecretaría de Medio Ambiente de la provincia, encabezada por Facundo Moreno. También estuvieron presentes la secretaria de Saneamiento y Gestión Ambiental de Lules, la técnica Ana Lucía Yamiceli; el secretario de Servicios Públicos municipal, Sergio Soto; representantes de la empresa PACTA SRL; el vicedecano de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán, Pablo Sesma; y representantes del sector empresarial de la ciudad, entre ellos Gabriel Medde.
Durante la jornada, el gerente de Saneamiento de la SAT, Héctor Rezzónico, junto al jefe de la planta de Lules, el biólogo Lucas Matta, explicaron las transformaciones que se realizaron en la planta de tratamiento de líquidos cloacales La Bolsa para optimizar su funcionamiento.
Entre las mejoras se destacó una inversión aproximada de $ 290 millones, destinada a trabajos de infraestructura y modernización del sistema. Las obras incluyeron la construcción de caminerías de acceso a la cámara de bombeo, circulación interna entre lagunas y acceso a la cámara de cloración. También se realizaron tareas de desmonte, destronque y limpieza de malezas en más de 59.000 metros cuadrados, además de la colocación de base estabilizada y compactación del terreno.
En el sector de pretratamiento y bombeo se concretó el reemplazo de la reja gruesa, la instalación de dos bombas nuevas y el recambio completo de la cañería de impulsión, lo que permitió mejorar la capacidad operativa del sistema.
El presidente de la SAT, Marcelo Caponio, destacó la importancia del encuentro y el proceso de recuperación de la planta. “Por primera vez nos hemos reunido distintos actores sociales junto a toda la comisión directiva de la SAT y nuestros gerentes que intervienen en una temática común como es el medio ambiente. En el municipio de Lules contamos con una planta de tratamiento de líquidos cloacales, la de La Bolsa, que estaba fuera de funcionamiento cuando asumimos en esta nueva gestión. Junto al gobernador Osvaldo Jaldo tomamos la decisión política de recuperarla y venimos trabajando hace más de un año y medio. Hoy podemos decir que se recuperó al 100% y se logró que no se contamine el río Lules”, afirmó.
Caponio también remarcó la importancia del trabajo conjunto con la comunidad. “Hoy con orgullo decimos que las decisiones que hemos tomado han sido acertadas. Se designó como jefe de planta a un biólogo y eso dio muy buenos resultados. La reunión de hoy tenía como principal objetivo mirar al futuro porque es necesario que todos los actores intervinientes colaboren. Por eso hemos firmado un acta acuerdo. Es necesario que la industria, los comercios y los vecinos hagan un uso correcto de las redes cloacales y que no arrojen desechos industriales, aceites ni sustancias tóxicas.
Debemos cuidar esta planta que es tan importante para la provincia y para el desarrollo de un ambiente sostenible. Agradezco especialmente a Marta Albarracín por el trabajo conjunto en pos de la sociedad”, señaló.
Por su parte, Facundo Moreno destacó los resultados de los controles realizados por la autoridad ambiental. “Estamos presentando esta planta que la actual gestión de la SAT pudo poner en funcionamiento. Estamos realizando evaluaciones con muy buenos resultados en los parámetros. El desafío ahora es trabajar con las industrias para que comprendan que los sistemas de tratamiento industrial no deben afectar este sistema”, explicó.
Moreno agregó que desde el área ambiental se busca acompañar al sector productivo. “Queremos acompañar a las empresas para que puedan ingresar a un plan de reconversión industrial en beneficio de la comunidad de Lules. El funcionamiento actual de la planta es inédito y está dentro de parámetros internacionales, por lo que debemos cuidarla. Este tipo de plantas permitirá que nuestra provincia crezca ambientalmente y que sea sustentable desde el punto de vista productivo”.
Desde la Jefatura de Comercio local, Gabriel Medde valoró la importancia de generar conciencia en el uso responsable de la red cloacal. “Primero agradecer a la SAT por la invitación a una charla realmente muy instructiva y llena de conocimientos para tomar conciencia de cómo utilizar los efluentes cloacales tanto en el comercio como en la vida cotidiana. Muchas veces, en los hábitos comerciales, se arrojan a la red algunos líquidos o elementos que no deberían ser descartados allí. Debemos trabajar en herramientas para evitar que aceites o grasas lleguen a la red cloacal, ya que la planta y el sistema no están preparados para ese tipo de residuos”, explicó.
En tanto, el gerente de Saneamiento de la empresa, Héctor Rezzónico, destacó los resultados técnicos alcanzados tras casi dos años de trabajo. “Después de un arduo trabajo de casi dos años y una inversión importante, logramos que la planta esté funcionando operativa al 100% y que no se contamine absolutamente nada de los ríos de Lules. Además, se ha desarrollado una flora y fauna muy importante en el predio, con especies como coipos, patos, garzas y distintas especies arbóreas que se van afincando con el paso del tiempo”, explicó.
Rezzónico detalló que el correcto tratamiento de los efluentes es clave para proteger los cursos de agua. “Un líquido cloacal está compuesto por materia orgánica que, si no se depura, llega al río y produce desequilibrios en el ecosistema. El hecho de que hoy tengamos desarrollo de flora y fauna en las lagunas de tratamiento es un indicador claro de que el sistema está funcionando correctamente y que no hay contaminantes. Eso nos motiva a continuar en esta línea y replicar este logro técnico en otras plantas de la provincia”, concluyó.