“No podemos estar indiferentes”: San Martín activó una colecta para ayudar a los damnificados por las inundaciones

Las inundaciones que golpearon con fuerza a distintos puntos de Tucumán, especialmente en el sur y en el este provincial, dejaron familias evacuadas, viviendas anegadas y pérdidas materiales enormes. En medio de ese escenario, San Martín decidió poner en marcha una campaña solidaria para colaborar con los damnificados, con foco en Leales, una de las zonas más afectadas por el temporal.
La iniciativa fue difundida a través de las redes sociales del club bajo el lema “San Martín solidario con Leales”. Allí se informó que se reciben alimentos no perecederos, agua mineral, artículos de limpieza, ropa y calzado, de 9 a 17 y hasta el 20 de marzo, tanto en La Ciudadela como en el complejo Natalio Mirkin. De esa manera, la institución volvió a exponer una faceta que excede al fútbol y que apunta a acompañar a la comunidad en un momento de profunda necesidad.
Así lo explicó su presidente, Oscar Mirkin, que remarcó por qué el club entendió que debía involucrarse de manera inmediata. “En nuestro rol de club social y deportivo, aunque lo nuestro sea fundamentalmente el fútbol, no podemos estar indiferentes ni en silencio frente a estas situaciones de desgracia que le toca vivir a mucha gente”, sostuvo Mirkin.
Para el dirigente, el contexto que atraviesa la provincia exige una respuesta activa de instituciones con arraigo popular y presencia territorial como San Martín. “Hace 40 días que no para de llover y la cantidad de milímetros caída fue muy superior a la habitual. Las obras de infraestructura que tenemos en la provincia no alcanzan para sostener un equilibrio razonable. Lamentablemente, la que sufre es la gente”, se lamentó.
A partir de esa mirada, el presidente detalló cómo se puso en marcha la colecta y cuáles son los puntos habilitados para recibir la ayuda. “Hemos tomado la decisión de habilitar el local de la administración del club, en Bolívar 1960, para la gente que quiera acercarse solidariamente y llevar alguna donación o algún apoyo”, señaló Mirkin.
Post Instagram
En ese sentido, el dirigente vinculó la iniciativa con una idea que ya venía planteando desde hace tiempo respecto del lugar que debe ocupar San Martín dentro de la comunidad. “Lo venimos cumpliendo en todos los aspectos”, afirmó, al ser consultado por el rol social del club. Después amplió esa visión con una descripción más profunda sobre la vida institucional. “No solo tenemos la necesidad y la obligación de llevar adelante los planteles futbolísticos profesionales y las actividades del complejo, sino también de contener a una enorme cantidad de chicos y jóvenes”, explicó.
En esa línea, recordó que el club trabaja con apoyo alimentario, psicológico, nutricional y médico para distintas áreas formativas.
Además, Mirkin valoró la reacción inicial de los hinchas, que comenzaron a acercarse con colaboraciones pese a que las condiciones climáticas todavía dificultan la circulación. “La gente ya está llegando al club, de modo que esperamos que esto se intensifique”, contó. De todos modos, remarcó que el contexto todavía complica el movimiento normal en la provincia. “Las propias inclemencias del tiempo hacen un poco más difícil llegar”, agregó.
Gran repercusión
En la organización diaria de la colecta aparece Agustín Lozano, integrante del departamento de socios del club y uno de los encargados de recibir las donaciones. Desde ese lugar, describió qué tipo de ayuda comenzó a llegar en las primeras horas. “Estamos recibiendo alimentos, agua, ropa, colchones; todo ese tipo de elementos”, explicó Lozano, que enseguida marcó que una parte de esa asistencia ya fue enviada. “Ya mandamos bolsas de ropa y varios bidones de agua”, añadió.
Lozano también adelantó que la intención es sostener el operativo durante los próximos días, con nuevos envíos según cómo evolucione la situación en las zonas afectadas. Esa continuidad, según indicó, permitirá responder no solo a la urgencia inmediata, sino también a necesidades que probablemente se mantengan cuando el agua baje.
“Más allá de los colores, lo que ve todo el mundo en la tele es increíble”, sostuvo Lozano. Después completó esa imagen con una definición sobre el ánimo general. “La gente se solidariza completamente, porque es una pena todo esto”, agregó. Aunque la campaña tiene como principal destino a Leales, Lozano dejó abierta la posibilidad de extender la ayuda hacia otros puntos del sur tucumano.
El gesto del plantel profesional
La difusión de la campaña también tuvo como protagonistas a integrantes del plantel. El club publicó un video con Darío Sand y Jorge Juárez. “Las inundaciones golpearon muy fuerte en nuestra provincia y en esta ocasión vamos a ayudar a la gente de Leales”, expresó Sand. “Ojalá que todos podamos aportar nuestro granito de arena”, agregó el arquero. Juárez, en tanto, dejó una convocatoria directa. “Queríamos invitarlos a donar alimento o ropa, lo que se necesite para la gente de Leales”, señaló.
A esa movida también se sumaron varios futbolistas que replicaron en sus redes sociales la placa informativa con el pedido de colaboración. Entre ellos estuvieron Benjamín Borasi, Laureano Rodríguez, Kevin López, Elías López, Santiago Briñone, Nicolás Ferreyra, Víctor Salazar, Luca Arfaras, Luciano Ferreira, Diego Diellos, Leonardo Monroy, Alan Cisnero, Lucas Diarte, Nahuel Gallardo y Aníbal Paz, en una señal de acompañamiento que reforzó el alcance de la campaña y ayudó a amplificar el mensaje entre los hinchas.
Así, en medio del dolor que dejaron las inundaciones, San Martín volvió a mostrar que su identidad no se limita al fútbol: también se construye en gestos concretos y en la capacidad de tender una mano cuando la comunidad lo necesita.