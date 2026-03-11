“No podemos estar indiferentes”: San Martín activó una colecta para ayudar a los damnificados por las inundaciones

La iniciativa fue difundida a través de las redes sociales del club bajo el lema “San Martín solidario con Leales”. Allí se informó que se reciben alimentos no perecederos, agua mineral, artículos de limpieza, ropa y calzado, de 9 a 17 y hasta el 20 de marzo, tanto en La Ciudadela como en el complejo Natalio Mirkin. De esa manera, la institución volvió a exponer una faceta que excede al fútbol y que apunta a acompañar a la comunidad en un momento de profunda necesidad.