Leales: con el comedor escolar improvisan una cocina solidaria para asistir a familias aisladas por las inundaciones
Los recursos, que habitualmente se destinan a los alumnos, comenzaron a utilizarse para preparar comida que se distribuye entre chicos, padres y vecinos que debieron abandonar sus viviendas.
La escuela de Mancopa, en el departamento Leales, quedó rodeada por el agua y hoy resulta imposible ingresar al edificio. En medio de ese escenario, la comunidad educativa y los vecinos organizaron frente al establecimiento una cocina improvisada donde se preparan alimentos para familias afectadas por las inundaciones.
Los recursos del comedor escolar, que habitualmente se destinan a los alumnos, comenzaron a utilizarse para preparar comida que se distribuye entre chicos, padres y vecinos que debieron abandonar sus viviendas o perdieron parte de sus pertenencias por el avance del agua.
La escuela, a la que asisten cerca de 500 estudiantes entre los niveles primario y secundario, permanece aislada por una gran laguna que se formó alrededor del edificio. Ante esa situación, las tareas solidarias se trasladaron a un salón ubicado frente al establecimiento, que fue cedido por su propietario para poder cocinar y asistir a la comunidad.
La directora de la escuela primaria, Miriam Juárez, explicó que en los primeros momentos de la emergencia el edificio escolar funcionó como refugio. “Hasta ayer albergamos a ocho personas, entre niños y adultos, pero anoche la situación se puso mucho peor y tuvimos que sacarlos del edificio y trasladarlos al salón del frente”, contó.
Actualmente 19 personas permanecen alojadas en ese espacio, mientras se organiza la preparación de alimentos para quienes permanecen en la zona. Juárez señaló además que cuentan con la colaboración de vecinos, del delegado comunal, del sacerdote del lugar y de distintas áreas de asistencia social.
El operativo solidario también incluye la distribución de viandas para otras familias afectadas. Con apoyo de la comuna, unas 150 personas podrán retirar comida desde otro salón que fue prestado por la familia Teseira.
En la escuela secundaria de Mancopa estudian alrededor de 300 alumnos, mientras que la primaria reúne a unos 170 chicos, según indicó la directora del nivel medio, Roxana Rodríguez.
Durante una recorrida por las zonas afectadas, la ministra de Educación Susana Montaldo visitó el lugar y autorizó que los insumos del comedor escolar se utilicen para sostener esta cocina comunitaria mientras dure la emergencia.