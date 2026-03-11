Secciones
SociedadActualidad

Leales: con el comedor escolar improvisan una cocina solidaria para asistir a familias aisladas por las inundaciones

Los recursos, que habitualmente se destinan a los alumnos, comenzaron a utilizarse para preparar comida que se distribuye entre chicos, padres y vecinos que debieron abandonar sus viviendas.

La directora de la escuela primaria, Miriam Juárez, explicó que en los primeros momentos de la emergencia el edificio escolar funcionó como refugio. La directora de la escuela primaria, Miriam Juárez, explicó que en los primeros momentos de la emergencia el edificio escolar funcionó como refugio.
Hace 1 Hs

La escuela de Mancopa, en el departamento Leales, quedó rodeada por el agua y hoy resulta imposible ingresar al edificio. En medio de ese escenario, la comunidad educativa y los vecinos organizaron frente al establecimiento una cocina improvisada donde se preparan alimentos para familias afectadas por las inundaciones.

Los recursos del comedor escolar, que habitualmente se destinan a los alumnos, comenzaron a utilizarse para preparar comida que se distribuye entre chicos, padres y vecinos que debieron abandonar sus viviendas o perdieron parte de sus pertenencias por el avance del agua.

La escuela, a la que asisten cerca de 500 estudiantes entre los niveles primario y secundario, permanece aislada por una gran laguna que se formó alrededor del edificio. Ante esa situación, las tareas solidarias se trasladaron a un salón ubicado frente al establecimiento, que fue cedido por su propietario para poder cocinar y asistir a la comunidad.

La ministra Montaldo acompañó a los vecinos de la escuela de Mancopa, que se encuentra inaccesible La ministra Montaldo acompañó a los vecinos de la escuela de Mancopa, que se encuentra inaccesible

La directora de la escuela primaria, Miriam Juárez, explicó que en los primeros momentos de la emergencia el edificio escolar funcionó como refugio. “Hasta ayer albergamos a ocho personas, entre niños y adultos, pero anoche la situación se puso mucho peor y tuvimos que sacarlos del edificio y trasladarlos al salón del frente”, contó.

Actualmente 19 personas permanecen alojadas en ese espacio, mientras se organiza la preparación de alimentos para quienes permanecen en la zona. Juárez señaló además que cuentan con la colaboración de vecinos, del delegado comunal, del sacerdote del lugar y de distintas áreas de asistencia social.

El operativo solidario también incluye la distribución de viandas para otras familias afectadas. Con apoyo de la comuna, unas 150 personas podrán retirar comida desde otro salón que fue prestado por la familia Teseira.

En la escuela secundaria de Mancopa estudian alrededor de 300 alumnos, mientras que la primaria reúne a unos 170 chicos, según indicó la directora del nivel medio, Roxana Rodríguez.

Durante una recorrida por las zonas afectadas, la ministra de Educación Susana Montaldo visitó el lugar y autorizó que los insumos del comedor escolar se utilicen para sostener esta cocina comunitaria mientras dure la emergencia.

Temas Leales
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales
1

Incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”
2

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas
3

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente
4

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta
5

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

Inundaciones en La Madrid: impactantes imágenes desde un drone muestran la magnitud del desastre
6

Inundaciones en La Madrid: impactantes imágenes desde un drone muestran la magnitud del desastre

Más Noticias
Inundaciones en La Madrid: impactantes imágenes desde un drone muestran la magnitud del desastre

Inundaciones en La Madrid: impactantes imágenes desde un drone muestran la magnitud del desastre

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente

Temporal en Tucumán: hay varias rutas con cortes por derrumbes, árboles caídos y agua en la calzada

Temporal en Tucumán: hay varias rutas con cortes por derrumbes, árboles caídos y agua en la calzada

Suspendieron las clases en las escuelas experimentales y en facultades de la UNT

Suspendieron las clases en las escuelas experimentales y en facultades de la UNT

Alerta por tormentas en Tucumán: qué significa el nivel amarillo y qué riesgos representa

Alerta por tormentas en Tucumán: qué significa el nivel amarillo y qué riesgos representa

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

Comentarios