La UNT lanzó una colecta solidaria para asistir a familias afectadas por el temporal

Ante las consecuencias que dejó el fuerte temporal en distintos puntos de la provincia, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) puso en marcha una colecta solidaria destinada a asistir a las familias afectadas.
La iniciativa, impulsada a través de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNT, forma parte de la campaña denominada “Universidad Solidaria”, con el objetivo de reunir distintos elementos de primera necesidad para colaborar con los vecinos perjudicados por las intensas lluvias.
Desde la casa de estudios invitaron a la comunidad a sumarse con donaciones que permitan acompañar a quienes atraviesan una situación difícil tras el temporal.
Entre los artículos que se reciben figuran agua mineral, artículos de limpieza, productos de higiene personal, alimentos no perecederos, ropa, calzado y útiles escolares.
Las donaciones pueden acercarse a dos puntos habilitados por la UNT. Uno de ellos es el PUNA, ubicado en Ayacucho 291, donde se reciben aportes de lunes a viernes de 8.30 a 14.
El segundo punto de recepción funciona en el MUNT, situado en San Martín 1545. En ese espacio las donaciones se reciben de lunes a viernes de 8 a 13 y de 16 a 21, mientras que los sábados el horario es de 16 a 21.
Desde la universidad remarcaron que cualquier aporte, por más pequeño que sea, puede contribuir a brindar asistencia a las familias afectadas por el temporal en Tucumán.