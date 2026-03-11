El Municipio lleva asistencia a vecinos de la capital afectados por el temporal

Tras el temporal, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán desplegó un operativo especial en distintos barrios de la capital para asistir a las familias y trabajar en el drenaje del agua pluvial tras la intensa tormenta registrada el martes.
Más de 100 operarios participan de las tareas en los barrios Ampliación Alejandro Heredia, 2 de Abril, Nueva Esperanza, 360 Viviendas y Policial 4, entre otras zonas afectadas por los anegamientos.
Los trabajos incluyen el drenaje del agua estancada mediante camiones Vactor, desagote de pozos, limpieza de desagües y poda de árboles. Además, funcionarios de distintas áreas de la Intendencia recorren los sectores más comprometidos para supervisar las tareas, monitorear los puntos de riesgo y reforzar la prevención.
Uno de los lugares donde se registró mayor acumulación de agua es el barrio Ampliación Alejandro Heredia, ubicado a la altura de Congreso al 3900, en la zona sur de San Miguel de Tucumán. Allí supervisaron los trabajos la secretaria de Gobierno, Camila Giuliano; el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Rubén Fernández; el secretario de Servicios Públicos, Luciano Chincarini; la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julieta Migliavacca; y la secretaria de Atención al Ciudadano, Sofía Prado, entre otras autoridades.
Giuliano destacó el trabajo conjunto de distintas áreas del municipio. “Está el equipo de Ambiente, Servicios Públicos, tenemos a Defensa Civil que estuvo toda la noche y estamos con todas las áreas sociales verificando si hay niños, si necesitan ayuda, asistencia médica. Nos ocupamos primero de que el agua pueda escurrir rápido. Estuvimos viendo situaciones puntuales y también estamos en la prevención con la limpieza los 365 días del año”, señaló.
La funcionaria explicó que para retirar el agua acumulada se utilizan camiones especializados Vactor, diseñados para la limpieza y mantenimiento de desagües pluviales. Estos equipos cuentan con sistemas de succión y presión (Hidrojet), lo que permite desobstruir conductos y retirar grandes cantidades de residuos líquidos y sólidos de las redes subterráneas.
“La Municipalidad, a cargo de la intendenta Rossana Chahla, está presente con los distintos equipos operativos en cada uno de los puntos de la ciudad que tuvieron más anegamientos. Ayer llovió mucho en muy poco tiempo, 130 milímetros, y quedó agua anegada que estamos sacando de manera rápida y efectiva con estos camiones Vactor que la intendenta se aseguró de tenerlos”, expresó Giuliano.
También indicó que las tareas se replicarán en otros barrios que sufrieron acumulación de agua. “Con este tipo de tecnología podemos liberar el agua y también limpiar y desobstruir los pluviales que tenemos en los distintos barrios que, por las pendientes y por cuestiones estructurales desde hace muchísimos años, tienden a concentrar más agua”, explicó.
Por su parte, Fernández indicó que los operativos se organizan como parte de un trabajo coordinado entre distintas áreas municipales. “Tenemos un trabajo previo que se viene articulando con la mayoría de las áreas operativas. Durante la tormenta estuvimos trabajando y esto es el post tormenta: llegar al vecino, buscar cuáles son sus necesidades, escucharlo y darle solución”, señaló.
El funcionario explicó que la asistencia incluye la entrega de agua potable, la distribución de repelentes y la atención directa a los vecinos para conocer sus necesidades más urgentes.
“En el caso puntual de calle Congreso al 3900, más de 100 operarios de seis reparticiones operativas están trabajando y desagotando con los camiones desobstructores las calles que están anegadas. Aparte se está realizando una limpieza para que haya mejor escurrimiento”, agregó.
La secretaria de Ambiente, Migliavacca, detalló que también se está brindando el servicio de desagote de pozos sépticos con camiones atmosféricos. “Esta es una zona donde muchas viviendas tienen pozos que en estos momentos se saturan, así que estamos desagotando los pozos de las familias que lo necesitan”, indicó.
“Con las inclemencias climáticas tenemos que trabajar todos juntos, acompañando a los vecinos para que puedan pasar esta difícil situación”, concluyó.
Los vecinos del sector valoraron la presencia municipal. Paola Carrizo, residente de la zona, comentó: “Desde anoche, gracias a Dios, recibimos asistencia. Está llegando toda esta ayuda del Municipio. Están desagotando las calles y nos van a dar una solución. Nos están diciendo que nos van a hacer un cordón cuneta y que van a limpiar la calle para que no tengamos tantas inundaciones”.
En paralelo, el municipio también reforzó la poda preventiva y la atención de emergencias vinculadas con el arbolado urbano. Este miércoles trabajaron grúas y bateas en Castro Barros 176, en la avenida de Circunvalación a la altura de Transportes 9 de Julio y en Vicente Galle 2351, entre otras direcciones de la ciudad.