El Municipio lleva asistencia a vecinos de la capital afectados por el temporal

Uno de los lugares donde se registró mayor acumulación de agua es el barrio Ampliación Alejandro Heredia, ubicado a la altura de Congreso al 3900, en la zona sur de San Miguel de Tucumán. Allí supervisaron los trabajos la secretaria de Gobierno, Camila Giuliano; el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Rubén Fernández; el secretario de Servicios Públicos, Luciano Chincarini; la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julieta Migliavacca; y la secretaria de Atención al Ciudadano, Sofía Prado, entre otras autoridades.