Detuvieron a "Mono con Minifalda", acusado de asaltar a un sereno y robarle la moto

El hecho ocurrió en un predio ubicado cerca del río Salí, en la capital tucumana.

Hace 1 Hs

Un hombre apodado “Mono con Minifalda” fue detenido y quedó con prisión preventiva acusado de haber participado en un violento robo contra un sereno en un predio ubicado en la capital tucumana. El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos IV, que encabeza el fiscal Carlos Saltor.

Durante la audiencia de control de la aprehensión, formalización de la investigación y pedido de medidas de coerción, la Fiscalía fue representada por la auxiliar de fiscal Jorgelina Gil.

En esa instancia, el Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra el acusado por el delito de robo agravado por el uso de arma, en calidad de coautor. Además, solicitó que se dicte prisión preventiva por el término de 45 días.

La jueza interviniente hizo lugar al planteo y resolvió disponer la prisión preventiva del imputado hasta el 23 de abril.

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el 1 de marzo, alrededor de las 13.30, en un predio ubicado en avenida Martín Berho al 2.000, en las cercanías del río Salí.

En ese momento, un hombre que cumplía funciones de sereno en el lugar se encontraba almorzando cuando fue sorprendido por dos individuos, entre ellos el acusado conocido como “Mono con Minifalda”.

Según la acusación, ambos actuaron de manera conjunta y coordinada y, mediante el uso de un arma de fuego, se apoderaron de varios bienes de la víctima.

Entre los elementos robados figuran una motocicleta Motomel Skua 200 cc, un teléfono celular Samsung J7, una billetera y dos machetes.

Tras cometer el asalto, los sospechosos escaparon por la avenida Martín Berho en dirección oeste con los objetos sustraídos. La investigación continúa para avanzar en el esclarecimiento del hecho y en la identificación del otro implicado.

