Rodri, investigado por volar un dron cerca de las ventanas de sus vecinos

En esas conversaciones, algunos propietarios plantearon la posibilidad de que el futbolista pudiera estar incurriendo en infracciones vinculadas al voyerismo, al acoso o a la violación de regulaciones aéreas. La preocupación también se alimentó por la circulación de imágenes en las que se ve al jugador en su balcón sosteniendo un control remoto mientras observa el cielo, lo que algunos interpretaron como evidencia del uso del dron.