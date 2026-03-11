Rodri, investigado por volar un dron cerca de las ventanas de sus vecinos
El mediocampista del Manchester City y ganador del Balón de Oro 2024 fue denunciado por residentes de un edificio en Salford. La Policía de Manchester analiza si el uso del dispositivo pudo haber violado normas de privacidad y regulaciones aéreas.
Rodri, mediocampista del Manchester City y ganador del Balón de Oro 2024, quedó en el centro de una polémica luego de que varios vecinos de un complejo residencial en Salford, Inglaterra, lo denunciaran ante la Policía de Manchester por el uso de un dron que, según aseguran, habría invadido su privacidad.
El futbolista español vive en los pisos más altos de un edificio ubicado en el centro de la ciudad y, de acuerdo con testimonios recogidos por medios británicos como The Sun y Daily Mail, opera el dispositivo desde su departamento o desde el balcón del ático. La situación generó malestar entre varios residentes, quienes afirman que el dron voló repetidas veces demasiado cerca de las ventanas de otros departamentos.
Uno de los vecinos relató que llegó a ver el aparato a apenas un metro de distancia de su ventana mientras miraba televisión junto a su pareja. Según su testimonio, la proximidad del dron generó preocupación e incomodidad, ya que temieron que el dispositivo estuviera grabando el interior del hogar.
Otro residente afirmó haber observado durante la noche una luz verde intermitente frente a su ventana. Según explicó, el punto luminoso permaneció durante algunos segundos antes de desplazarse hacia el patio del ático donde reside el jugador del Manchester City.
Las denuncias generaron un clima de tensión dentro del edificio. Algunos vecinos aseguran sentirse acosados y sostienen que la privacidad que ofrece vivir en pisos altos se vio afectada por los vuelos del dron. Incluso, varios de ellos comenzaron a discutir el tema en el grupo de WhatsApp del complejo residencial, donde surgieron distintas teorías sobre lo ocurrido.
En esas conversaciones, algunos propietarios plantearon la posibilidad de que el futbolista pudiera estar incurriendo en infracciones vinculadas al voyerismo, al acoso o a la violación de regulaciones aéreas. La preocupación también se alimentó por la circulación de imágenes en las que se ve al jugador en su balcón sosteniendo un control remoto mientras observa el cielo, lo que algunos interpretaron como evidencia del uso del dron.
La controversia tomó mayor dimensión cuando las quejas fueron formalizadas ante las autoridades. Actualmente, la Policía de Manchester mantiene abierta una investigación para determinar si el comportamiento del futbolista violó las normas vigentes sobre el uso de estos dispositivos.
En el Reino Unido, el manejo de drones está regulado por la Autoridad de Aviación Civil (CAA), que establece una serie de requisitos para quienes operan este tipo de aeronaves no tripuladas. Entre las principales condiciones figura la obligación de registrarse como piloto y aprobar un examen teórico que habilite su utilización.
Además, las normas estipulan que los operadores deben respetar la privacidad de terceros y evitar cualquier conducta que pueda generar molestias o situaciones indebidas en zonas residenciales o espacios privados.
Las autoridades también analizan si los vuelos denunciados se realizaron respetando las distancias de seguridad establecidas por la legislación británica. En caso de comprobarse una infracción, el futbolista podría enfrentar sanciones administrativas o multas.
Por el momento, ni Rodri ni el Manchester City realizaron declaraciones públicas sobre el caso. Mientras tanto, la investigación continúa y las autoridades intentan establecer si el uso del dron representó una simple actividad recreativa o si, efectivamente, existió una vulneración de la privacidad de los residentes del edificio.