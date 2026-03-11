Tras el derrumbe en Parque Patricios, Huracán recibirá a River con aforo reducido en el Ducó

Tras el derrumbe ocurrido en las inmediaciones de Parque Patricios, Huracán podrá disputar el partido ante River en su estadio, aunque lo hará con aforo reducido. El encuentro correspondiente a la décima fecha del torneo Apertura se jugará este jueves desde las 21.30 en el estadio Tomás Adolfo Ducó y contará con la presencia de aproximadamente 15 mil hinchas.
La decisión se tomó luego de una reunión entre la dirigencia del club y autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Abel Poza, presidente del “Globo”, confirmó que las negociaciones permitieron destrabar la situación para que el equipo pueda mantener la localía.
“Nuestra propuesta cayó bien en el Gobierno y pudimos destrabar”, explicó Poza tras el encuentro con funcionarios porteños, en el que se acordó limitar la capacidad del estadio por razones de seguridad.
El operativo previsto contempla que solo un tercio del estadio esté habilitado. Los hinchas podrán ingresar al Palacio Ducó a través de las avenidas Amancio Alcorta y Vélez Sarsfield, que se encuentran más alejadas de la zona afectada por el derrumbe. Además, estarán disponibles únicamente las plateas René Houseman y Herminio Masantonio, junto con la popular Guillermo Stábile.
Cómo será el ingreso al estadio
El dirigente también detalló que la propuesta incluyó modificar los accesos para evitar interferir con las tareas que se desarrollan en la zona afectada. “Propusimos que la gente pueda concurrir por otras arterias para no molestar a los que están trabajando y que sea menos cantidad”, señaló el presidente del club.
Más temprano, Huracán había adoptado una postura firme al anunciar que iniciaría acciones legales para garantizar su derecho de jugar con público en su estadio. Finalmente, esa medida no fue necesaria luego del acuerdo alcanzado con las autoridades de la Ciudad.
El club informó que todos los socios deberán realizar una reserva previa para ingresar al estadio. Las plateas Houseman y Alcorta estarán disponibles para socios, mientras que el acceso a la popular Stábile también requerirá reserva previa a través del sistema habilitado por la institución.
El partido entre Huracán y River se disputará este jueves desde las 21.30, con transmisión de TNT Sports, y marcará además el debut de Eduardo Coudet como entrenador del “Millonario” tras la salida de Marcelo Gallardo.