Secciones
SociedadClima y ecología

Leónidas Minetti: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”
ESTADÍSTICA. Marzo suele ser un mes lluvioso en el noroeste argentino. ESTADÍSTICA. Marzo suele ser un mes lluvioso en el noroeste argentino.
Hace 2 Hs

El observador meteorológico Leónidas Minetti, del Laboratorio Climatológico Sudamericano, señaló que el fenómeno climático responde a un patrón atmosférico que afecta al noreste del país. “Estamos teniendo un frente estacionario en el noreste del país que está aportando abundante nubosidad y lluvia a la región”, indicó.

Según detalló, el problema no radica únicamente en la cantidad de agua caída en un día determinado, sino en la acumulación de jornadas consecutivas con precipitaciones. “No es tanto los milímetros que van cayendo, que son 40 o 50 en el sur -aunque en algunos casos puede llegar a 100 milímetros-, sino la cantidad de días que viene precipitando y la saturación de los suelos”, explicó.

Esa condición hace que tormentas relativamente moderadas generen rápidamente anegamientos e inundaciones. “Una tormenta de 40 o 50 milímetros nos trae muchas inundaciones y muchos problemas”, señaló Minetti, al tiempo que advirtió que las lluvias en las zonas serranas también influyen en el comportamiento de los ríos. Cuando llueve en los cerros, los cursos de agua llegan con mayor caudal hacia las áreas bajas, especialmente en el sur de la provincia.

Temporal en Tucumán: la lluvia puso a prueba calles, diques y rutas

Temporal en Tucumán: la lluvia puso a prueba calles, diques y rutas

Los registros preliminares de estaciones del INTA en Famaillá y en El Colmenar marcaron durante la jornada acumulados cercanos a los 40 y 50 milímetros, aunque los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional se conocerán a la brevedad.

No es un fenómeno excepcional

Para el especialista, lo que ocurre no es un fenómeno excepcional para esta época del año. Marzo suele ser un mes lluvioso en el noroeste argentino. Sin embargo, la situación se percibe con mayor intensidad porque Tucumán atravesó previamente tres años de sequía. “Estábamos sin tener este tipo de precipitaciones y se nos había olvidado”, afirmó.

El pronóstico tampoco trae alivio inmediato. Minetti anticipó que los modelos climáticos indican que el tiempo continuará inestable durante el resto de la semana, con alta humedad, tormentas y precipitaciones recurrentes, aunque podrían registrarse algunas mejoras temporarias entre un frente de lluvia y otro.

Temas TucumánServicio Meteorológico NacionalJuan Leónidas MinettiLluvias de verano 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Volver a casa para apalabrar el mundo: el taller donde la literatura rompe miedos
1

Volver a casa para "apalabrar el mundo": el taller donde la literatura rompe miedos

Las lluvias complican el acceso a más de 30 escuelas del interior de Tucumán
2

Las lluvias complican el acceso a más de 30 escuelas del interior de Tucumán

Una invitación a recorrer los “Mundos íntimos” de la fotografía
3

Una invitación a recorrer los “Mundos íntimos” de la fotografía

Disparen contra Morrissey
4

Disparen contra Morrissey

Las reservas del Banco Central sufrieron una caída
5

Las reservas del Banco Central sufrieron una caída

Guerra en Medio Oriente: ataque masivo y un resistido nuevo líder en Irán
6

Guerra en Medio Oriente: ataque masivo y un resistido nuevo líder en Irán

Más Noticias
Tucumán de Gimnasia hizo historia: eliminó a Boca y está en semifinales de la Liga Argentina de vóley

Tucumán de Gimnasia hizo historia: eliminó a Boca y está en semifinales de la Liga Argentina de vóley

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

Violentó a una mujer y a su hijo para robarles la moto en la que circulaban

Violentó a una mujer y a su hijo para robarles la moto en la que circulaban

Quién es Mojtaba Jamenei, nuevo conductor del régimen iraní

Quién es Mojtaba Jamenei, nuevo conductor del régimen iraní

Guerra en Medio Oriente: ataque masivo y un resistido nuevo líder en Irán

Guerra en Medio Oriente: ataque masivo y un resistido nuevo líder en Irán

Las reservas del Banco Central sufrieron una caída

Las reservas del Banco Central sufrieron una caída

Volver a casa para apalabrar el mundo: el taller donde la literatura rompe miedos

Volver a casa para "apalabrar el mundo": el taller donde la literatura rompe miedos

Comentarios