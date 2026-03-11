Rumbo a los Oscar: cuando hablar de más pone en jaque una carrera

Una referencia reciente de cómo un comentario perjudica a un artista ronda a la española Karla Sofía Gascón, cuya aspiración de ganar el año pasado el Oscar por protagonizar “Emilia Pérez” se evaporó cuando se conocieron viejos tuits con comentarios xenófobos. La actriz apeló a su particular humor para meterse en la nueva polémica: “¿Eres una mujer trans? Entonces no te preocupes, Tim”, escribió en las redes sociales, haciendo referencia a su propia condición sexual. “Me encantan las zapatillas de ballet y he visto ‘El fantasma de la ópera’ 10 veces. No estoy segura de si eso cuenta para algo. Buena suerte con los premios, aunque nadie me ha visto ni escuchado decir nada, mientras que a ti sí te han visto y oído: la gente parece preferir creer lo que dicen los malos que supuestamente dije”, agregó, poniéndose en el lugar de víctima.