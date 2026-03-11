Rumbo a los Oscar: cuando hablar de más pone en jaque una carrera

Todos los años, el Oscar dispara debates y discusiones tanto antes como después de la ceremonia, que este año tendrá lugar este domingo. Esta vez, un presente y un futuro artístico prometedor penden de un hilo por hablar de más -o ser sincero sin filtro alguno-.
Hasta hace pocas horas, Thimothée Chalamet estaba preparando su discurso de aceptación de la estatuilla dorada como mejor actor protagónico de “Marty Supremo”, pero su opinión despectiva sobre el ballet y la ópera, a las que consideró como expresiones sin importancia, hizo que las apuestas cambien y mejoren las chances de Michael B. Jordan (desdoblado en los dos personajes centrales en “Pecadores”) y del brasileño Wagner Moura (“El agente secreto”, quien podría ser la gran sorpresa de la noche de gala), de arrebatarle el premio. La lista de candidatos la completan Ethan Hawke (“Blue Moon”) y de Leonardo DiCaprio (“Una batalla tras otra”). Según el sitio https://www.goldderby.com, las chances de triunfo de Chalamet cayeron el 22% y las de Jordan crecieron el 25%.
El escándalo explotó recientemente, pero sus dichos ya tienen semanas. Ganador del Globo de Oro y de los Critics Choice por su labor en el reciente filme, Chalamet afirmó burlonamente: “No quiero trabajar en ballet u ópera, cosas en las que te dicen: ‘Oye, mantén esto vivo aunque ya no le importe a nadie’, con todo el respeto a la gente del ballet y la ópera”. “Acabo de perder 14 centavos en audiencia -NdelaR: es el monto que cobra por cada entrada de ‘Marty Supremo’-. Simplemente metí la pata sin motivo alguno”, añadió en una entrevista para el canal CNN y el sitio Variety a fines de febrero, difundida por YouTube; que recién se difundió masivamente el 6 de este mes bajo el hashtag #wecare (“nos importa”); entonces comenzó la polémica.
Los plazos cuentan, y más cuando se trata del Oscar. Sus opiniones despectivas empezaron a circular fuerte al día siguiente de que terminase el período de votación de los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, por lo cual no deberían haber afectado el resultado. Sin embargo, la gran repercusión negativa pone en duda cómo seguirá su futuro.
Algunos analistas vieron en sus palabras un posicionamiento familiar: su madre Nicole Flender y su hermana Pauline Chalamet se formaron en la danza en la School of American Ballet, desde donde pasaron a la actuación. Así, se quiere interpretar como una broma -o pase de factura- interna, pero que no causó risa fuera de su entorno. La sorprendida mirada que le lanzó Matthew McConaughey, con quien compartía la nota, ofició de editorial.
Promociones especiales
Las reacciones fueron inmediatas y de todos los calibres. A nivel global, el escándalo fue aprovechado para resituar a los géneros cuestionados de diverso modo, con promociones como la de la Ópera de Seattle con un descuento especial del 14% con el código Timothée (“Timmy, ¡vos también podés usarlo!”, lo invitó) o los programas para niños, familias y jóvenes de hasta 35 años de la Scala de Milán, que difundió un video para difundir el trabajo en su célebre sala.
En la cuenta oficial en Instagram del Teatro Colón se publicaron imágenes del público haciendo cola para entrar y de su sala llena, junto con las de sus distintos elencos en función.
El Ballet Real de Londres (donde actúa la argentina Marianela Núñez) reivindicó la vigencia de su propuesta “por la música, por las historias y por la magia de las actuaciones en directo” e invitó a Chalamet a reconsiderar sus ideas; mientras que el Teatro Real de Madrid aseveró en sus redes que “al público le interesa, y mucho, la ópera”, al igual que la Ópera de París.
La Ópera Metropolitana de Nueva York difundió un video con el trabajo de sus elencos y su repercusión y la bailarina Megan Fairchild -del New York City Ballet- resaltó que “no son pasatiempos de nicho que la gente abandone para alcanzar la fama”. El Ballet Nacional de Inglaterra calculó en 200.000 personas las que fueron a sus funciones, mientras que 65 millones acceden a sus redes. “Las artes escénicas clásicas están vivas”, posteó el Teatro Municipal de Santiago de Chile. La Ópera de Viena publicó: “Sin duda recordaremos ‘Carmen’ dentro de 200 años, aunque no estoy seguro de ‘Marty Supreme’”.
La directora de orquesta mexicana Alondra de la Parra (fundadora de la Orquesta Filarmónica de las Américas) también salió al cruce. “Hola Timothée. Lamento que no quieras ser parte de esto. ¿Tal vez quieras reconsiderarlo? Nosotros no estamos tratando de mantener esto vivo porque está muy vivo”, dijo en un video, seguido de la interpretación de una obertura. La Compañía Nacional de Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes de México reivindicó su trabajo para acercarse a nuevas audiencias.
“¿Por qué algunos artistas se burlan de otros artistas?”, preguntó en forma retórica Jamie Lee Curtis; y la cantante Doja Cat señaló que “la ópera tiene 400 años y el ballet, 500, y los bailarines se rompen y sangran todos los días, solo porque tienen respeto por ello y les encanta lo que hacen y a la gente le importa”.
Figuras canceladas
El joven actor de 30 años, que ya tiene tres nominaciones al premio mayor del cine mundial, se suma así a una larga lista de taquilleras figuras -algunas incluso pasajeras- cuyas carreras se vieron afectadas por sus opiniones. La cultura de la cancelación potencia fuertemente el ostracismo de algunas de ellas, aunque otras lograron reconvertirse. Todavía es pronto para saber qué puede pasar con Chalamet, cuyas conductas dentro de los sets de filmación también han despertado recelos entre sus colegas, agravadas por su comportamiento arrogante y despectivo.
Para colmo, los archivos presionan sobre su pasado. Ya en 2019, el actor cuestionado había afirmado que ciertas expresiones son “formas de arte moribundas”, por lo cual no es una posición reciente sino que viene de hace tiempo. Hace tres años, durante una aparición en la producción humorística de televisión Saturday Night Live, Chalamet hizo un chiste sobre el grupo Hamas en pleno conflicto con Israel, lo que generó una dura reacción en las redes. Este fin de semana, en el mismo programa, Colin Jost bromeó de que el actor “hizo su comentario en una gira de prensa de su película sobre... ping-pong”, acerca del personaje de “Marty Supremo”.
Una referencia reciente de cómo un comentario perjudica a un artista ronda a la española Karla Sofía Gascón, cuya aspiración de ganar el año pasado el Oscar por protagonizar “Emilia Pérez” se evaporó cuando se conocieron viejos tuits con comentarios xenófobos. La actriz apeló a su particular humor para meterse en la nueva polémica: “¿Eres una mujer trans? Entonces no te preocupes, Tim”, escribió en las redes sociales, haciendo referencia a su propia condición sexual. “Me encantan las zapatillas de ballet y he visto ‘El fantasma de la ópera’ 10 veces. No estoy segura de si eso cuenta para algo. Buena suerte con los premios, aunque nadie me ha visto ni escuchado decir nada, mientras que a ti sí te han visto y oído: la gente parece preferir creer lo que dicen los malos que supuestamente dije”, agregó, poniéndose en el lugar de víctima.
No sólo el protagonista de “Marty Supremo” está en problemas. Aunque parezca una broma -y no lo es- la candidata absoluta al Oscar a mejor actriz, la irlandesa Jessie Buckley (quien viene arrasando por “Hamnet” en todas las ceremonias, afronta una campaña en contra en Estados Unidos porque hizo comentarios despectivos en contra de los gatos. Antes de convivir con su hoy esposo, le hizo un ultimátum: “tuvo que elegir entre los gatos y yo. Gané yo”, contó en un viejo tuit. En los últimos días trató de aclarar que todo se trataba de una broma y que ama a los felinos domésticos, pero el daño ya estaba hecho.
Más graves fueron los dichos de Michael Richards, quien compuso a Kramer en la serie “Seinfeld” y luego encabezó una producción propia hasta que desapareció del mundo artístico por una discusión con el público durante uno de sus shows en vivo, que terminó con insultos racistas de su parte. Mismo destino de ostracismo tiene Gina Carano, quien pasó de “The Mandalorian” a no ser llamada más en la industria por sus críticas por el uso de mascarillas en la pandemia de covid, su alineamiento tras Donald Trump cuando denunció un fraude electoral de Joe Biden y sus comentarios antisemitas.
En este último terreno, no a todos se los trata igual dentro de la industria cinematográfica. Hace dos décadas, todo parecía haber concluido para Mel Gibson cuando fue grabado luego de ser detenido manejando borracho y gritase: “Los judíos son los responsables de todas las guerras en el mundo”. Venía de estrenar “La pasión de Cristo” -fustigada en sí misma por la imagen de los judíos- y si bien hizo una pausa en su carrera, el año próximo lanzará “Resurrección”.
La chance de discutir cómo atraer a más público
“Leí el revuelo que causaron las palabras de Thimothée Chalamet en nuestro ámbito de todo el mundo. Yo le preguntaría sobre qué números habla, si tiene datos estadísticos que sean producto de una investigación científica seria que le permite a este personaje hacer tal aseveración. Y le sugeriría que haga un relevamiento o un sondeo primero y recién, con pruebas contundentes, haga las afirmaciones resultantes”, aseveró la maestra tucumana de ballet Alejandra Deza.
Añadió su duda de “si todo se trata de una fake news que está intentando imponer o es una real expresión de deseo personal”. “Sus palabras solo traducen falta de conocimiento o desinformación de su parte”, señaló para LA GACETA.
Más allá de su posición crítica sobre los dichos del protagonista de “Marty Supremo”, consideró positivo “que haya puesto el tema en discusión, porque abrió un debate mundial ya que es cierto que hay una gran crisis de público en el arte”. “Hay que pensar implementar nuevas estrategias, modos y herramientas para seducir a más gente, que va cambiando con el tiempo. Los cambios tecnológicos y de comunicación impactan también en nuestro campo y es necesario abrir otros caminos para formar nuevos espectadores desde las infancias”, reconoció.