Cartas de lectores: Wall Street y la semana argentina
Hace 7 Hs

Cuenta el periodista Nahuel Toledo, en LA GACETA del 09/03, que el Presidente Javier Milei dio inicio esta semana, a la segunda etapa de su decimoquinta gira por Estados Unidos de Norteamérica, indicando que se trata de “un viaje que combina mística espiritual, el fortalecimiento de una alianza militar continental y una agresiva agenda económica”.  En lo personal y, para no confundir a algún desprevenido lector, pienso que esta “gira” sirve para ratificar su compromiso de sostener su rol de mayor cipayo activo con poder sobre un Estado Nacional, en todo lo que comprende la América Central y la del Sur (la Verdadera Patria Grande), incorporando a la República Argentina en el llamado “Escudo de las Américas”, que no es otra cosa que un Plan Cóndor versión Siglo XXI, aunque sin el acompañamiento del resto de las naciones hermanas y vecinas, como sí lo tuvieron durante el Siglo XX con las dictaduras (los dictadores se llevan bien con la sumisión al imperialismo). Pero, no conforme con ello, Milei también abre el remate público nacional en el centro mismo de las pirañas financieras internacionales -Wall Street- con una fiesta llena de adrenalina, éxtasis y voracidad, que dieron en llamar “Argentina Week” y que el mencionado periodista lo entiende como un “evento estratégico para conseguir inversiones”, justamente en Argentina, el país que menos inversión privada y extranjera recibió en los últimos dos años en toda la región. Irónico, ¿no le parece? Finalmente y, como no me quedó claro luego de leer la nota, dejo a la libre interpretación de los lectores, deducir qué quiso expresar con eso de “mística espiritual”, porque hablamos de personajes que suelen demonizar a otras culturas, acusándolas de fundamentalistas religiosos, al punto de buscar su eliminación definitiva y de raíz, comenzando por hospitales; escuelas y civiles.

Javier Ernesto Guardia Bosñak 

Javierucr1970@gmail.com

