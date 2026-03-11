Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Prudencia diplomática
Hace 7 Hs

Las recientes declaraciones del presidente Javier Milei, calificando a Irán como “enemigo”, constituyen un hecho de gravedad institucional que no puede ser tomado como una simple opinión personal. En una república, las definiciones de esa magnitud no pertenecen al terreno de la retórica política. La Constitución de la Nación Argentina establece con claridad que las decisiones vinculadas a conflictos entre Estados y eventuales situaciones de guerra corresponden al Congreso de la Nación Argentina, no a declaraciones unilaterales del Poder Ejecutivo. Las palabras de un jefe de Estado no son neutrales: representan a toda la Nación y proyectan la política exterior del país. Por eso, introducir la categoría de “enemigo” en la relación con otro Estado implica un exceso retórico que desborda los límites de la prudencia diplomática y del marco constitucional. La política internacional de la Argentina exige responsabilidad, institucionalidad y respeto por los mecanismos republicanos. Lo contrario debilita la seriedad del Estado frente al mundo.

Williams Fanlo                                              

willyucr@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Volver a casa para apalabrar el mundo: el taller donde la literatura rompe miedos
1

Volver a casa para "apalabrar el mundo": el taller donde la literatura rompe miedos

Las lluvias complican el acceso a más de 30 escuelas del interior de Tucumán
2

Las lluvias complican el acceso a más de 30 escuelas del interior de Tucumán

Una invitación a recorrer los “Mundos íntimos” de la fotografía
3

Una invitación a recorrer los “Mundos íntimos” de la fotografía

Disparen contra Morrissey
4

Disparen contra Morrissey

Las reservas del Banco Central sufrieron una caída
5

Las reservas del Banco Central sufrieron una caída

Guerra en Medio Oriente: ataque masivo y un resistido nuevo líder en Irán
6

Guerra en Medio Oriente: ataque masivo y un resistido nuevo líder en Irán

Más Noticias
Tucumán de Gimnasia hizo historia: eliminó a Boca y está en semifinales de la Liga Argentina de vóley

Tucumán de Gimnasia hizo historia: eliminó a Boca y está en semifinales de la Liga Argentina de vóley

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

Violentó a una mujer y a su hijo para robarles la moto en la que circulaban

Violentó a una mujer y a su hijo para robarles la moto en la que circulaban

Quién es Mojtaba Jamenei, nuevo conductor del régimen iraní

Quién es Mojtaba Jamenei, nuevo conductor del régimen iraní

Guerra en Medio Oriente: ataque masivo y un resistido nuevo líder en Irán

Guerra en Medio Oriente: ataque masivo y un resistido nuevo líder en Irán

Las reservas del Banco Central sufrieron una caída

Las reservas del Banco Central sufrieron una caída

Volver a casa para apalabrar el mundo: el taller donde la literatura rompe miedos

Volver a casa para "apalabrar el mundo": el taller donde la literatura rompe miedos

Comentarios