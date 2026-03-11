Secciones
Cartas de lectores: Jueves 11 de marzo de 2004
Me parece que fue allá por el año 2016 cuando conocí la canción “Jueves” del grupo español La Oreja de Van Gogh. Fue creada en el año 2008 pero nunca la había escuchado, siendo que me gustaba la música del grupo. Debo haber llegado a ella por medio de los algoritmos de YouTube, que te recomiendan videos con temas similares a los que ya viste. Puede haber sido también a través de la radio, nada más que en aquel entonces la sintonizaba un poco menos, para escuchar algún que otro programa de actualidad o emisoras de música que estaban disponibles las 24 horas. Todo por el celular, los aparatos de radio casi que no había. De pronto me encontré con “Jueves” y así cómo lo encontré empecé a escucharlo una y otra vez. Me gustaban mucho la letra y la melodía, pero asociaba la música a sensaciones más bien personales, recuerdos, emociones, o sea, lo que sentimos todos cuando escuchamos música nostálgica o algo así. Sin embargo, cuando leí los comentarios de los usuarios en YouTube me quede sorprendido, porque me informé que “Jueves” era un homenaje a las víctimas del atentado del 11 de marzo de 2004 en Madrid. Entendí la letra de la canción ya de una forma real, consciente de que se trataba de una historia romántica de dos pasajeros del tren, que aunque ficticia, simbolizaba la vida de las personas que fueron víctimas de aquel atentado. El arte expresa emociones, muchas tristes como la de “Jueves”. A veces nos puede pasar que interpretamos una obra de una forma y después complementamos nuestra percepción con la que tuvo el autor al momento de realizarla. Después de todo el arte es una compañía que nos ayuda cuando atravesamos diferentes momentos de nuestras vidas, y es el resultado del esfuerzo individual y también colectivo, cómo en el caso de Jueves, en donde muchas personas participaron en su producción. Si en este día 11 de marzo tenés algún tiempo disponible, te recomiendo escuchar esta canción.

Leonardo Esteban Charaf 

leonardocharaf17@gmail.com

