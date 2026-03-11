En busca de alivio al tránsito del Camino del Perú

La apertura de un camino de unos 120 metros de extensión en la zona noreste de Yerba Buena, realizada por un particular que libró ese sector de su propiedad al tránsito, encendió la ilusión de una nueva conexión entre esa ciudad y Cebil Redondo. Se podría conectar el Camino del Perú con la calle Los Cerezos, ubicada en San José y desde allí, empalmar con la avenida Fanzolato y con la avenida Perón.
La novedad, dada a conocer hace dos semanas, llamó la atención de quienes circulan por la zona y en poco tiempo la calle, que se encuentra en forma perpendicular al Camino del Perú, se transformó en un paso improvisado para motociclistas y conductores de camionetas, según se consignó en nuestra edición del lunes. No obstante, el paso aún no está habilitado porque se ha hecho una apertura rústica por la que apenas pueden circular vehículos robustos como camionetas y se requiere, por un lado, la autorización de Vialidad, así como la coincidencia con el plan urbanístico de Yerba Buena.
Si esta conexión se habilitara, se haría el siguiente recorrido: desde Yerba Buena, habría que avanzar por la avenida Fanzolato hasta llegar a la calle Atilio Santillán. A pocos metros aparece el un camino de tierra apenas marcado por el paso de algunos vehículos.
El arquitecto y urbanista Franco Marigliano -ex subsecretario de Planeamiento Urbano de Yerba Buena y actual concejal de esa ciudad- considera que una conexión entre la avenida Fanzolato y el Camino del Perú sería muy beneficiosa no sólo parta Yerba Buena, sino para muchos vecinos del Gran San Miguel de Tucumán. Según explicó, hay dos vías que muestran los problemas del sistema vial actual: el propio Camino del Perú y la calle Frías Silva, ambas con niveles de tránsito que superan ampliamente lo que estaban preparadas para soportar. En el futuro van a crecer esas dificultades. La zona norte de Yerba Buena -especialmente el sector que se extiende desde la avenida Perón hacia el norte- es el área con mayor potencial de crecimiento urbano. Allí todavía existen grandes extensiones de terrenos vacantes que probablemente se desarrollarán con nuevos barrios en el futuro.
La apertura de la calle muestra cómo las necesidades de la población van generando presiones que, si bien son positivas, deben tener respuestas en base a un plan urbano, como han señalado los urbanistas. En este sentido, se ha explicado que el nuevo Código de Planeamiento prevé prolongar varias calles existentes -como Pedro Maderuelo, Lobo de la Vega, Malvinas y Lisboa- para que, con el tiempo puedan extenderse hacia el norte y eventualmente hacer la conexión con el Camino del Perú.
Sería importante que este primer paso dado por un particular dé lugar a una decisión de acelerar el programa de desarrollo vial urbano de la zona, con un criterio amplio, que permita armonizar los requerimientos urbanos con una descongestión concreta del la calle Frías Silva y del Camino del Perú.