En busca de alivio al tránsito del Camino del Perú

El arquitecto y urbanista Franco Marigliano -ex subsecretario de Planeamiento Urbano de Yerba Buena y actual concejal de esa ciudad- considera que una conexión entre la avenida Fanzolato y el Camino del Perú sería muy beneficiosa no sólo parta Yerba Buena, sino para muchos vecinos del Gran San Miguel de Tucumán. Según explicó, hay dos vías que muestran los problemas del sistema vial actual: el propio Camino del Perú y la calle Frías Silva, ambas con niveles de tránsito que superan ampliamente lo que estaban preparadas para soportar. En el futuro van a crecer esas dificultades. La zona norte de Yerba Buena -especialmente el sector que se extiende desde la avenida Perón hacia el norte- es el área con mayor potencial de crecimiento urbano. Allí todavía existen grandes extensiones de terrenos vacantes que probablemente se desarrollarán con nuevos barrios en el futuro.