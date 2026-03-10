Secciones
Seguridad

Huía con una bicicleta robada, llegó la Policía, sacó un arma de juguete y terminó baleado

El hecho ocurrió de madrugada en inmediaciones de Francisco de Aguirre al 2400.

Huía con una bicicleta robada, llegó la Policía, sacó un arma de juguete y terminó baleado
Hace 2 Hs

Tras haber ingresado a robar a una vivienda, un hombre resultó herido de bala esta madrugada en la zona norte de la capital.

Según informaron fuentes policiales, sucedió alrededor de las 4.40, cuando el oficial de guardia tomó conocimiento por vía radial de un robo en proceso en un domicilio de Francisco de Aguirre al 2400.

Ante la alerta, se dispuso el desplazamiento de personal de la División Patrulla Motorizada hacia el lugar. Al llegar a las inmediaciones, los efectivos observaron a cuatro hombres. Tres de ellos escapaban a pie por calle Castelli, mientras que otro huía en una bicicleta que, según se constató después, pertenecía a las víctimas del hecho.

En ese momento se inició una persecución. Uno de los agentes logró alcanzar al hombre que circulaba en el rodado. Al advertir la presencia policial, el sospechoso abandonó la bicicleta y se ocultó detrás de un árbol en la intersección de Diagonal Facundo Quiroga y Castelli.

De acuerdo con el informe policial, en esas circunstancias el individuo extrajo un arma de fuego. Ante la situación de peligro, el efectivo utilizó su arma reglamentaria y efectuó un disparo que impactó en el sospechoso.

Al resultar baleado en el muslo izquierdo, el hombre intentó avanzar unos pasos, pero cayó al suelo a pocos metros y quedó reducido en el lugar.

Posteriormente se verificó que el arma que había exhibido era una réplica.

Temas Policía de TucumánFrancisco de Aguirre
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei
1

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández
2

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes
3

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes

Condenan a miembros de una banda por un millonario escruche a una financiera
4

Condenan a miembros de una banda por un millonario escruche a una financiera

Facundo Pereyra, gastroenterólogo: “16 millones de argentinos están afectados por el gluten sin saberlo”
5

Facundo Pereyra, gastroenterólogo: “16 millones de argentinos están afectados por el gluten sin saberlo”

Alberto Lebbos: “Yo tengo paciencia ilimitada y voy a seguir buscando justicia”
6

Alberto Lebbos: “Yo tengo paciencia ilimitada y voy a seguir buscando justicia”

Más Noticias
Desde perfumes árabes hasta iPhones: secuestran un camión con mercadería de contrabando en la ruta 9

Desde perfumes árabes hasta iPhones: secuestran un camión con mercadería de contrabando en la ruta 9

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

Facundo Pereyra, gastroenterólogo: “16 millones de argentinos están afectados por el gluten sin saberlo”

Facundo Pereyra, gastroenterólogo: “16 millones de argentinos están afectados por el gluten sin saberlo”

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes

El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes

Condenan a miembros de una banda por un millonario escruche a una financiera

Condenan a miembros de una banda por un millonario escruche a una financiera

Alberto Lebbos: “Yo tengo paciencia ilimitada y voy a seguir buscando justicia”

Alberto Lebbos: “Yo tengo paciencia ilimitada y voy a seguir buscando justicia”

Soto y Kaleñuk siguieron la misma estrategia: remarcar su inocencia y no contestar preguntas

Soto y Kaleñuk siguieron la misma estrategia: remarcar su inocencia y no contestar preguntas

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

Comentarios