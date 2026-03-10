Huía con una bicicleta robada, llegó la Policía, sacó un arma de juguete y terminó baleado

Tras haber ingresado a robar a una vivienda, un hombre resultó herido de bala esta madrugada en la zona norte de la capital.
Según informaron fuentes policiales, sucedió alrededor de las 4.40, cuando el oficial de guardia tomó conocimiento por vía radial de un robo en proceso en un domicilio de Francisco de Aguirre al 2400.
Ante la alerta, se dispuso el desplazamiento de personal de la División Patrulla Motorizada hacia el lugar. Al llegar a las inmediaciones, los efectivos observaron a cuatro hombres. Tres de ellos escapaban a pie por calle Castelli, mientras que otro huía en una bicicleta que, según se constató después, pertenecía a las víctimas del hecho.
En ese momento se inició una persecución. Uno de los agentes logró alcanzar al hombre que circulaba en el rodado. Al advertir la presencia policial, el sospechoso abandonó la bicicleta y se ocultó detrás de un árbol en la intersección de Diagonal Facundo Quiroga y Castelli.
De acuerdo con el informe policial, en esas circunstancias el individuo extrajo un arma de fuego. Ante la situación de peligro, el efectivo utilizó su arma reglamentaria y efectuó un disparo que impactó en el sospechoso.
Al resultar baleado en el muslo izquierdo, el hombre intentó avanzar unos pasos, pero cayó al suelo a pocos metros y quedó reducido en el lugar.
Posteriormente se verificó que el arma que había exhibido era una réplica.