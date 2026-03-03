Secciones
Seguridad

Horror en una escuela de Misiones: un adolescente se disparó durante el recreo, frente a docentes y compañeros

El joven, de 17 años, manipulaba un arma que pertenecía a un familiar cuando se efectuó el disparo. Se encuentra en grave estado.

Horror en una escuela de Misiones: un adolescente se disparó durante el recreo, frente a docentes y compañeros FOTO/PRIMER PLANO ONLINE
Hace 1 Hs

Un adolescente de 17 años se disparó este lunes por la tarde durante el recreo en una escuela de Posadas, Misiones, y permanece internado en grave estado. La dramática escena ocurrió frente a compañeros y docentes, que dieron aviso inmediato a las autoridades.

El episodio se registró en la Escuela Provincial de Educación Técnica N° 1 UNESCO. De acuerdo con los testimonios recabados entre los alumnos que presenciaron el hecho, el joven estaba manipulando un arma cuando, de manera repentina, se accionó y resultó herido.

En un primer momento, versiones difundidas por medios locales señalaron que se trataba de un disparo de aire comprimido. Sin embargo, horas más tarde se confirmó que el arma era un revólver calibre 22. Según datos publicados por Misiones Online, la pistola pertenecía a su abuela y tenía ocho proyectiles en su interior.

Tras el disparo, las autoridades del establecimiento alertaron al Centro Integral de Operaciones y solicitaron una ambulancia. El adolescente fue asistido en el suelo, donde constataron que presentaba una herida en el pecho. De inmediato fue trasladado al Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga.

El menor ingresó de urgencia con un cuadro de shock hipovolémico producto de la importante pérdida de sangre. El último parte médico indicó que presenta un neumotórax y que continúa internado en estado grave, aunque estable.

Mientras los investigadores intentan reconstruir con precisión la secuencia a partir de los relatos de los testigos, la Justicia busca determinar si el adolescente decidió dispararse o si se trató de un accidente.

Ante la magnitud del caso, tomó intervención inmediata la Dirección de Prevención del Suicidio de Misiones. Además, la Comisión para el Abordaje Integral del Suicidio informó que se activaron los protocolos de intervención y contención, con acompañamiento profesional tanto al estudiante involucrado como a su familia y a la comunidad educativa.

Las autoridades del colegio confirmaron que este martes no habrá clases. Desde el Ministerio de Educación y el Gabinete Psicopedagógico comunicaron que desde las 14 se realizarán talleres de contención emocional para ofrecer un espacio de escucha y asistencia a alumnos y docentes que presenciaron el incidente.

También comenzaron a trabajar en la institución equipos interdisciplinarios del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a través de la Dirección de Políticas Estudiantiles, y del Consejo General de Educación mediante el Gabinete Psicopedagógico Interdisciplinario, con el objetivo de brindar apoyo integral frente a un hecho que conmociona a toda la comunidad escolar.

Temas Misiones
