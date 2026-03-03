Secciones

Irán asegura que lanzó ataques contra Israel y la base de Estados Unidos en Qatar

Agenda de TV: a qué hora y dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Racing

Se juega una nueva instancia de la Copa de Italia y de la FA Cup.

NUEVO CICLO. Con Falcioni desde las tribunas, Atlético Tucumán intentará dejar atrás las dos derrotas consecutivas sufridas en Córdoba. NUEVO CICLO. Con Falcioni desde las tribunas, Atlético Tucumán intentará dejar atrás las dos derrotas consecutivas sufridas en Córdoba. ARCHIVO LA GACETA
Hace 1 Hs

Premier League

16.30: Leeds-Sunderland (Disney +)

16.30: Bournemouth-Brentford (Disney +)

16.30: Everton-Burnley (ESPN 2)

17.15: Wolverhampton-Liverpool (ESPN)

FA CUP

16.45: Port Valey-Bristol City (Disney +)

Coupe de France

17: Estrasburgo-Reims (DSports)

Coppa Italia

17: Como-Inter (DSports)

MLB

17: San Francisco Giants-Team USA (ESPN 3)

Liga Profesional

19: Sarmiento-Estudiantes Río Cuarto (TNT Sports)

19.15: Huracán-Belgrano (ESPN Premium)

21.15: Atlético Tucumán-Racing Club (TNT Sports)

Copa Sudamericana

19: Montevideo City Torque-Defensor Sporting (DSports +)

19: Independiente Petrolero-Guabirá (DSports 2)

21.30: Academia Puerto Cabello-Monagas (ESPN 4)

21.30: Cobresal-Audax Italiano (ESPN 2)

23: Alianza Atlético-Deportivo Garcilaso (ESPN 3)

Copa Libertadores

21.30: Barcelona SC-Botafogo (Fox Sports / Disney +)

Comentarios