Agenda de TV: a qué hora y dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Racing

Premier League
16.30: Leeds-Sunderland (Disney +)
16.30: Bournemouth-Brentford (Disney +)
16.30: Everton-Burnley (ESPN 2)
17.15: Wolverhampton-Liverpool (ESPN)
FA CUP
16.45: Port Valey-Bristol City (Disney +)
Coupe de France
17: Estrasburgo-Reims (DSports)
Coppa Italia
17: Como-Inter (DSports)
MLB
17: San Francisco Giants-Team USA (ESPN 3)
Liga Profesional
19: Sarmiento-Estudiantes Río Cuarto (TNT Sports)
19.15: Huracán-Belgrano (ESPN Premium)
21.15: Atlético Tucumán-Racing Club (TNT Sports)
Copa Sudamericana
19: Montevideo City Torque-Defensor Sporting (DSports +)
19: Independiente Petrolero-Guabirá (DSports 2)
21.30: Academia Puerto Cabello-Monagas (ESPN 4)
21.30: Cobresal-Audax Italiano (ESPN 2)
23: Alianza Atlético-Deportivo Garcilaso (ESPN 3)
Copa Libertadores
21.30: Barcelona SC-Botafogo (Fox Sports / Disney +)