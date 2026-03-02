Secciones
Santoral del 3 de marzo: hoy se conmemora al soldado mártir de la fe

Santos y beatos recordados en esta fecha.

Cada 3 de marzo, la Iglesia Católica conmemora a diversos santos y beatos que, con su vida y testimonio, dejaron una huella en la historia de la fe cristiana. Entre los más destacados en el santoral de esta fecha se encuentran:

San Emeterio y San Celedonio

Estos hermanos eran soldados romanos que vivieron en el siglo III y fueron martirizados en Calahorra, España, durante la persecución del emperador Diocleciano. Se los considera los patronos de esta ciudad y su culto se ha mantenido fuerte a lo largo de los siglos.

San Kuniberto de Tréveris

Obispo de Tréveris, Alemania, en el siglo VII, Kuniberto fue un gran defensor de la fe y un promotor de la evangelización en su región. Su labor pastoral dejó una profunda marca en la Iglesia germánica.

Beato Inocencio de Berzo

Este franciscano capuchino del siglo XIX es recordado por su humildad, su vida de oración y su dedicación a los pobres y enfermos. Se destacó por su sencillez y por llevar una vida de austeridad ejemplar.

En esta jornada, los fieles recuerdan a estos y otros santos que, con su ejemplo de vida, inspiran a vivir con mayor compromiso la fe cristiana.

San Marino de Cesarea: el soldado mártir de la fe

San Marino de Cesarea fue un soldado romano que vivió en el siglo III y sufrió el martirio por su fe cristiana en la ciudad de Cesarea de Palestina. Su historia es un testimonio de valentía, fidelidad a Cristo y resistencia ante la persecución religiosa del Imperio Romano.

Un soldado fiel a su fe

Marino era un militar de alto rango dentro del ejército romano, reconocido por su valentía y desempeño. Sin embargo, en tiempos del emperador Galieno (260-268 d.C.), la lealtad al Imperio estaba estrechamente ligada a la veneración de los dioses romanos y al culto imperial, lo que ponía en riesgo a los cristianos que se negaban a realizar estos actos de idolatría.

Cuando le llegó el momento de ascender a un puesto más alto dentro del ejército, un compañero de armas lo denunció por ser cristiano. Según las leyes romanas, un soldado debía realizar sacrificios a los dioses para demostrar su lealtad al emperador. Marino, firme en su fe, rechazó hacerlo, lo que lo puso en una situación de peligro inminente.

El juicio y la decisión final

Las autoridades romanas, tras recibir la denuncia, le dieron un plazo para que reflexionara y optara entre renunciar a su fe o afrontar el castigo. Ante esta encrucijada, Marino acudió a un obispo cristiano llamado Teotecno, quien lo animó a mantenerse firme en su fe. Con renovada convicción, Marino reafirmó su decisión de seguir a Cristo y rechazó las exigencias del imperio.

Su negativa le costó la vida. Fue condenado a muerte y decapitado públicamente, convirtiéndose así en un mártir de la fe cristiana.

Veneración y legado

San Marino de Cesarea es recordado como un ejemplo de fidelidad y coraje en tiempos de persecución. Su testimonio ha sido fuente de inspiración para muchos cristianos que, a lo largo de la historia, han enfrentado adversidades por sus creencias. Su festividad se celebra el 3 de marzo, y es especialmente venerado en algunas regiones de Oriente Medio y Europa.

Su historia nos recuerda el precio de la fe en tiempos difíciles y la importancia de mantenerse firme en las convicciones espirituales.

