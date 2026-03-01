Resistencia y estrategia para una victoria inolvidable en el mountain bike

García quedó maravillado por los paisajes que ofreció el “Reto a los Vados de Potrero”. “Los lugares por los que pasamos son realmente maravillosos. Es una carrera exigente, que requiere una alta preparación, pero se disfruta mucho. Sin dudas que arrancar la temporada con un triunfo es una gran motivación para todo lo que se viene. Tengo como objetivo el Mundial Master, que se correrá a fines de marzo en los Nevados de Chillán, en Chile. También quiero pelear el campeonato Tucumano de cross country, que sin dudas es el mejor certamen provincial de la Argentina”, concluyó.