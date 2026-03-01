Con muy pocos aprobados, mirá el 1x1 de San Martín en el empate contra Deportivo Maipú

San Martín empató 2-2 frente a Deportivo Maipú en La Ciudadela en un partido cambiante por la tercera fecha de la Primera Nacional. El conjunto mendocino se adelantó con un gol de Lucas Faggioli a los 19 minutos del primer tiempo y amplió la ventaja antes del descanso gracias a Mirko Bonfigli. En el complemento, el equipo de Andrés Yllana reaccionó con otra actitud y logró la igualdad a través de un doblete de Lautaro Ovando. A continuación, conoce cómo quedó el 1x1 del "Santo".