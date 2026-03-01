Con muy pocos aprobados, mirá el 1x1 de San Martín en el empate contra Deportivo Maipú

San Martín empató 2-2 frente a Deportivo Maipú en La Ciudadela en un partido cambiante por la tercera fecha de la Primera Nacional. El conjunto mendocino se adelantó con un gol de Lucas Faggioli a los 19 minutos del primer tiempo y amplió la ventaja antes del descanso gracias a Mirko Bonfigli. En el complemento, el equipo de Andrés Yllana reaccionó con otra actitud y logró la igualdad a través de un doblete de Lautaro Ovando. A continuación, conoce cómo quedó el 1x1 del "Santo".
Darío Sand (5)
Los goles lo sorprendieron. Durante la segunda mitad, Deportivo Maipú no lo exigió demasiado.
Víctor Salazar (5)
Mostró bastantes imprecisiones en la marca y le costó hacer diferencias al pasar al ataque. Mejoró en el complemento y se soltó en ofensiva.
Nicolás Ferreyra (6)
Se mostró impecable en los duelos individuales y aportó su voz de mando. Anticipó varios intentos y mostró mucha seguridad en la salida.
Ezequiel Parnisari (5)
Le costó en la marca durante los primeros minutos, pero luego se acomodó y se adelantó en las divididas. No mostró fisuras durante el complemento.
Lucas Diarte (5)
Mostró inconsistencias en la marca y le costó pasar al ataque con comodidad. En el complemento mostró su mejor versión y brindó la asistencia para el segundo tanto de Ovando.
Laureano Rodríguez (5)
Tenía la responsabilidad de ser el equilibrio de juego, pero le costó asentarse. Mejoró en el segundo tiempo.
Benjamín Borasi (3)
No logró ser la carta decisiva en ataque. Le costó en el uno vs uno y tampoco se entendió con Víctor Salazar por la derecha.
Santiago Briñone (4)
A pesar de la entrega, mostró bastantes errores en la mitad de la cancha. Le costó generar juego y perdió pelotas que le costaron caro al equipo.
Nicolás Castro (4)
Tenía la responsabilidad de reemplazar al “Caco” García y le costó romper líneas. No hizo la diferencia en la primera mitad, pero mejoró en el complemento.
Alan Cisnero (6)
Mostró entrega y sacrificio, pero al igual que el equipo, le costó imponerse en el primer tiempo. Tuvo un potente remate que el arquero despejó al córner.
Facundo Pons (5)
A pesar de que todavía no se le abre el arco, el delantero mostró sacrificio. No tuvo muchas situaciones.
Kevin López (7)
Le aportó velocidad y dinamismo a la mitad de la cancha. Le cambió la cara al equipo y demostró que tiene credenciales para ser titular.
Lautaro Ovando (7)
Con pocos minutos en cancha logró igualar el marcador. En apenas tres minutos se despachó con un doblete. El primero fue de cabeza, mientras que el segundo lo convirtió con el pecho.
Gonzalo Rodríguez (-)
Tuvo algunas buenas intervenciones, pero falló en un mano a mano tras cabecear sin dirección un pase de Nicolás Ferreyra.
Diego Diellos (-)
Buscó imponerse con su altura y dinamismo, pero no tuvo acciones para convertir.
Luca Arfaras (-)
Tuvo su debut con la camiseta de San Martín. Mostró movimientos interesantes, pero no logró marcar la diferencia.