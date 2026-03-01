El técnico de San Martín analizó el empate con Maipú y se refirió a la ausencia del "Pupi" Ferreyra

Andrés Yllana analizó el empate 2-2 de San Martín frente a Deportivo Maipú con una mirada autocrítica, aunque valoró la reacción del equipo. “Encaramos bien el partido, pero ese primer gol nos desordenó y empezamos a desesperarnos, aunque lo positivo fue levantarlo con el calor y la presión que había”, dijo el técnico y además expresó su malestar por los fallos arbitrales.