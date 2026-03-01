Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

El técnico de San Martín analizó el empate con Maipú y se refirió a la ausencia del "Pupi" Ferreyra

En conferencia de prensa, Andrés Yllana no se guardó nada y dio a conocer su mirada sobre el 2 a 2 contra Deportivo Maipú.

El técnico de San Martín analizó el empate con Maipú y se refirió a la ausencia del Pupi Ferreyra Foto de Osvaldo Ripoll/LA GACETA.
Hace 4 Min

Andrés Yllana analizó el empate 2-2 de San Martín frente a Deportivo Maipú con una mirada autocrítica, aunque valoró la reacción del equipo. “Encaramos bien el partido, pero ese primer gol nos desordenó y empezamos a desesperarnos, aunque lo positivo fue levantarlo con el calor y la presión que había”, dijo el técnico y además expresó su malestar por los fallos arbitrales.

“Venimos teniendo mala suerte porque no nos cobraron algunos agarrones y adicionaron poco”, aseguró Yllana, que también pidió paciencia. 

“Recién inicia el torneo, esto nos sirve como experiencia, es un equipo nuevo y hay que acostumbrarse a la presión de La Ciudadela”, explicó el DT, que finalmente, remarcó la competencia interna y la situación de Luciano Ferreyra.

Yllana se refirió a la situación de "Pupi" Ferreyra

“Siempre hay cosas por mejorar, el grupo lo entendió y está competitivo; el ‘Pupi’ entrena bien y las oportunidades son para los que mejor están”, concluyó.

Temas Primera NacionalSan MartínAndrés Yllana
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La fuerte crítica de Dolores Fonzi a Milei tras ganar el Premio Goya con Belén: No caigan en la trampa
1

La fuerte crítica de Dolores Fonzi a Milei tras ganar el Premio Goya con "Belén": "No caigan en la trampa"

Guía de la reforma laboral: las 11 claves para entender qué cambia en tu trabajo
2

Guía de la reforma laboral: las 11 claves para entender qué cambia en tu trabajo

No vamos a desamparar a nuestros abuelos: Jaldo apuntó contra la Nación por el PAMI y garantizó la atención de la salud pública
3

"No vamos a desamparar a nuestros abuelos": Jaldo apuntó contra la Nación por el PAMI y garantizó la atención de la salud pública

Camino del Perú: abrieron una calle y se enciende la ilusión de una nueva conexión
4

Camino del Perú: abrieron una calle y se enciende la ilusión de una nueva conexión

Jaldo, sobre la reforma electoral: Dejemos de demonizar el sistema provincial
5

Jaldo, sobre la reforma electoral: "Dejemos de demonizar el sistema provincial"

Jaldo en la apertura de sesiones legislativas: La Policía de Tucumán se merece un aplauso
6

Jaldo en la apertura de sesiones legislativas: "La Policía de Tucumán se merece un aplauso"

Más Noticias
Jaldo, sobre la reforma electoral: Dejemos de demonizar el sistema provincial

Jaldo, sobre la reforma electoral: "Dejemos de demonizar el sistema provincial"

No vamos a desamparar a nuestros abuelos: Jaldo apuntó contra la Nación por el PAMI y garantizó la atención de la salud pública

"No vamos a desamparar a nuestros abuelos": Jaldo apuntó contra la Nación por el PAMI y garantizó la atención de la salud pública

Fuerte crítica de Jaldo al pasado educativo: Se venía designando a dedo a la docencia en Tucumán

Fuerte crítica de Jaldo al pasado educativo: "Se venía designando a dedo a la docencia en Tucumán"

Jaldo en la apertura de sesiones legislativas: La Policía de Tucumán se merece un aplauso

Jaldo en la apertura de sesiones legislativas: "La Policía de Tucumán se merece un aplauso"

Agenda de TV del domingo: a qué hora juegan Newell's-Rosario Central y San Martín-Deportivo Maipú

Agenda de TV del domingo: a qué hora juegan Newell's-Rosario Central y San Martín-Deportivo Maipú

La fuerte crítica de Dolores Fonzi a Milei tras ganar el Premio Goya con Belén: No caigan en la trampa

La fuerte crítica de Dolores Fonzi a Milei tras ganar el Premio Goya con "Belén": "No caigan en la trampa"

Guía de la reforma laboral: las 11 claves para entender qué cambia en tu trabajo

Guía de la reforma laboral: las 11 claves para entender qué cambia en tu trabajo

Los funcionarios que también deberían haber sido investigados por el crimen de Paulina Lebbos

Los funcionarios que también deberían haber sido investigados por el crimen de Paulina Lebbos

Comentarios