Tuqui 10: conocé los resultados del sorteo de este domingo 1 de marzo

El sorteo, correspondiente al 1 de marzo de 2026, puso en juego un pozo acumulado de $100.540.290,56, mientras que el Seguro Sale ascendió a $9.397.012,48. El premio principal de $70.000.000 no registró ganadores, por lo que el pozo sigue creciendo de cara al próximo sorteo, previsto para el 8 de marzo.