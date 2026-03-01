Tuqui 10: conocé los resultados del sorteo de este domingo 1 de marzo

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán realizó el Sorteo N°168 del tradicional juego Tuqui 10, con un pozo millonario que continúa en ascenso tras quedar vacante el premio mayor.
El sorteo, correspondiente al 1 de marzo de 2026, puso en juego un pozo acumulado de $100.540.290,56, mientras que el Seguro Sale ascendió a $9.397.012,48. El premio principal de $70.000.000 no registró ganadores, por lo que el pozo sigue creciendo de cara al próximo sorteo, previsto para el 8 de marzo.
Los números sorteados
Los diez números extraídos en esta edición fueron:
01 – 02 – 07 – 08 – 09 – 10 – 15 – 19 – 21 – 22.
Al no haber apostadores con los diez aciertos, el premio mayor quedó vacante.
El Seguro Sale tuvo ganador
En la modalidad Seguro Sale —que premia con diez aciertos más bolilla extra— el premio fue de $14.103.526,40 y tuvo un ganador en la localidad de San Miguel de Tucumán.
Los números correspondientes a esta categoría fueron:
03 – 04 – 05 – 07 – 14 – 15 – 16 – 18 – 21 – 22, con bolilla extra 12.
Premios por número de cartón
Además, se distribuyeron diez premios de $700.000 cada uno entre los siguientes números de cartón:
055481
069250
010848
088005
030056
096426
061686
083030
072795
067834
Sorteo Especial
En el Sorteo Especial se entregaron cinco premios de $200.000 y, si los cartones fueron adquiridos en agencias oficiales, el monto se elevó a $400.000.
Con el premio mayor vacante, la expectativa crece para el próximo sorteo del Tuqui 10, que volverá a poner en juego un pozo multimillonario y mantiene la atención de miles de apostadores en toda la provincia.