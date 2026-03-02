Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Subsidios para luz y gas
Hace 6 Hs

Me parece una noticia excelente que el Gobierno haya decidido implementar subsidios para la luz y el gas a partir de enero de 2026, enfocándose en las familias económicamente más vulnerables. Es un paso importante para garantizar que todos tengan acceso a servicios básicos sin comprometer su economía. Me alegra ver que están tomando medidas para reducir el gasto en subsidios energéticos y avanzar hacia un sistema justo y sostenible. Me llama la atención que el esquema de subsidias sea tan localizado. Con un bloque de 300 KWh mensuales en verano e invierno y de 150 KWh en primavera y otoño para la electricidad, y un subsidio del 50% para el gas sólo entre abril y septiembre. Creo que esto refleja un esfuerzo por entender las necesidades de las familias y ajustar los subsidios en consecuencia. También me parece importante que se haya establecido un ingreso máximo para acceder a estos subsidios equivalentes a tres canastas básicas totales, lo que significa que solo las familias que realmente lo necesitan se beneficiarán de ésta ayuda. Y que los beneficiarios del programa Hogar, sean migrados automáticamente al nuevo programa siendo un gran alivio, ya que no tendrán que preocuparse por hacer trámites adicionales. En general, creo que este es un paso en la dirección correcta hacia un sistema más quitativo y sostenible.

Rodolfo Ruarte

Las Heras 516 - S.M. de Tucumán

Fe de erratas

En la nota de Recuerdos fotográficos “La Madrid: guerrero, poeta, vidalero, un poco loco”, donde dice “1941” debe decir “1841”. Agradecemos a la lectora Liliana Celia Muller por advertir la errata. Pedimos disculpas.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Respeto, obras y cooperación: los pedidos de ediles a Rossana Chahla
1

Respeto, obras y cooperación: los pedidos de ediles a Rossana Chahla

Eduardi Berti: “Hay una mirada que es marcada por la lengua”
2

Eduardi Berti: “Hay una mirada que es marcada por la lengua”

La tragedia personal que inspiró Hamlet
3

La tragedia personal que inspiró Hamlet

Un drama shakesperiano situado en Miami
4

Un drama shakesperiano situado en Miami

5

Una teoría posible de la lectura

Jesusa y Elena: el duelo entre la voz y la letra
6

Jesusa y Elena: el duelo entre la voz y la letra

Más Noticias
Respeto, obras y cooperación: los pedidos de ediles a Rossana Chahla

Respeto, obras y cooperación: los pedidos de ediles a Rossana Chahla

Sexualmente hablando: adieu, deber conyugal

Sexualmente hablando: adieu, deber conyugal

Cuando todo se vuelve “muchas cosas a la vez”

Cuando todo se vuelve “muchas cosas a la vez”

Un drama shakesperiano situado en Miami

Un drama shakesperiano situado en Miami

Jesusa y Elena: el duelo entre la voz y la letra

Jesusa y Elena: el duelo entre la voz y la letra

Comentarios