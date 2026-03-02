Cartas de lectores: Líquidos cloacales

Mitre y Avda. Ejército del Norte fue totalmente renovada, tanto en sus pavimentos como en las distintas esquinas bocacalles. Sin embargo, en algunas arterias como Alberti y Thames, los líquidos cloacales que bajan desde calle Italia, muy abundantes y tremendamente contaminados, atentan contra su duración. Así es que, por ejemplo, frente a un colegio de Belgrano al 2050, se formó un dique de barro y agua contaminada que pone en peligro no solo la duración de la obra realizada, sino que significan una contaminación ambiental y un hedor insoportables, peligrosos para la salud de los vecinos. Solicito a los responsables de la salud ambiental y del mantenimiento de cloacas que solucionen, por favor, en la posible brevedad esta situación.