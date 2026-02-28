Con una variante y varias ausencias, San Martín confirmó los convocados para recibir a Maipú

La espera terminó. Después de una semana intensa de trabajo en el complejo “Natalio Mirkin”, San Martín dejó todo listo para el compromiso de este domingo, desde las 17.30, frente a Deportivo Maipú en La Ciudadela. En las horas previas al encuentro, Andrés Yllana confirmó la lista de convocados y terminó de despejar las últimas dudas en torno al armado del equipo.