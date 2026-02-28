Secciones
Con una variante y varias ausencias, San Martín confirmó los convocados para recibir a Maipú

El equipo de Andrés Yllana juega este domingo desde las 17.30 en La Ciudadela. Castro aparece como reemplazo de García en una lista de 21 futbolistas.

Hace 2 Hs

La espera terminó. Después de una semana intensa de trabajo en el complejo “Natalio Mirkin”, San Martín dejó todo listo para el compromiso de este domingo, desde las 17.30, frente a Deportivo Maipú en La Ciudadela. En las horas previas al encuentro, Andrés Yllana confirmó la lista de convocados y terminó de despejar las últimas dudas en torno al armado del equipo.

El entrenador decidió sostener la base que viene de conseguir un triunfo importante como visitante contra Almagro, apostando a la continuidad futbolística que comenzó a consolidarse en las últimas fechas. Sin embargo, una baja obligada modificó los planes iniciales: Matías “Caco” García quedó descartado tras sufrir un desgarro, lesión que lo mantendrá alejado de las canchas durante las próximas semanas.

Ante ese escenario, el único cambio en relación al último partido sería el ingreso de Nicolás Castro, quien ya había ocupado ese rol durante el encuentro en José Ingenieros.

A medida que avanzaron los entrenamientos, Yllana también tomó decisiones pensando en la seguidilla de partidos. Nahuel Gallardo, Elías López y Leonardo Gastón Monroy no fueron incluidos en la nómina, ya que el cuerpo técnico optó por preservarlos y priorizar su recuperación física para el próximo compromiso del campeonato. Mientras que la ausencia de Luciano “Pupi” Ferreyra sería por cuestiones futbolísticas.

Gallardo continúa en la etapa final de rehabilitación de su lesión ligamentaria en el tobillo y Monroy evoluciona de un micro desgarro muscular. En el caso de López, si bien mostró avances en su puesta a punto, se resolvió no exigirlo.

Con ese panorama definido, el plantel quedó concentrado y enfocado en un partido que puede marcar continuidad en el crecimiento futbolístico del equipo, nuevamente con el respaldo de su gente.

Los convocados para enfrentar a Maipú

De esta manera, los futbolistas elegidos por Yllana para el duelo ante el conjunto mendocino son: Darío Sand y Nahuel Manganelli; Lucas Diarte, Tiago Peñalba, Nicolás Ferreyra, Ezequiel Parnisari, Guillermo Rodríguez y Víctor Salazar; Santiago Briñone, Alan Cisnero, Castro, Agustín Graneros, Jorge Juárez, Kevin López y Laureano Rodríguez; Benjamín Borasi, Lautaro Ovando, Gonzalo Rodríguez, Facundo Pons, Diego Diellos y Luca Arfaras.

