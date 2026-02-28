“El fútbol nos da vida”: Falcioni y el emotivo recuerdo con Maradona en la previa de su llegada a Atlético

Antes de consolidarse como técnico, Falcioni tuvo una destacada etapa como arquero profesional. Surgido en Vélez Sarsfield, protagonizó en 1980 uno de los recuerdos más curiosos de su carrera: un amistoso ante Argentinos Juniors en el estadio José Amalfitani en el que logró atajarle dos penales a un joven Maradona. Con el paso del tiempo, el propio entrenador recordó esa anécdota con humor. “Cada vez que me cruzaba con Diego, me preguntaba si me acordaba cuando le atajé los penales. Y yo le decía: ‘Vos te podés hacer el boludo, pero yo me voy a acordar toda la vida’”, relató en DSports Radio.