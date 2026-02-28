“El fútbol nos da vida”: Falcioni y el emotivo recuerdo con Maradona en la previa de su llegada a Atlético

La llegada de Julio César Falcioni a Atlético Tucumán marca el inicio de un nuevo ciclo deportivo para el “Decano”, pero también el desembarco de un entrenador atravesado por historias profundas dentro del fútbol argentino. A lo largo de su carrera, el flamante DT construyó un recorrido que lo vinculó con grandes protagonistas del juego, entre ellos Diego Armando Maradona, con quien compartió episodios que todavía hoy forman parte de su memoria más emotiva.
Antes de consolidarse como técnico, Falcioni tuvo una destacada etapa como arquero profesional. Surgido en Vélez Sarsfield, protagonizó en 1980 uno de los recuerdos más curiosos de su carrera: un amistoso ante Argentinos Juniors en el estadio José Amalfitani en el que logró atajarle dos penales a un joven Maradona. Con el paso del tiempo, el propio entrenador recordó esa anécdota con humor. “Cada vez que me cruzaba con Diego, me preguntaba si me acordaba cuando le atajé los penales. Y yo le decía: ‘Vos te podés hacer el boludo, pero yo me voy a acordar toda la vida’”, relató en DSports Radio.
Una de las frases que va a quedar en la historia cuando se encontraron Falcioni y Maradona hace un tiempo.
4 años desde la partida de Diego...
Se te extraña mucho 10
El vínculo entre ambos volvió a quedar marcado décadas después, ya como entrenadores, cuando se enfrentaron dirigiendo a Banfield y Gimnasia de La Plata. Tras la muerte del Diez en 2020, Falcioni recordó aquel encuentro y una frase que quedó grabada para siempre entre los dos. “Esto es lo que nos da vida. El fútbol nos da vida”, coincidieron durante un abrazo en la cancha. En ese mismo recuerdo, el entrenador también dejó una reflexión personal sobre los años atravesados por la pandemia. “Él no aguantó la pandemia, yo la pasé raspando”, expresó en diálogo con TyC Sports.
Un nuevo desafío en la carrera de "El Emperador"
Ese recorrido cargado de experiencias, sensibilidad y contacto directo con figuras centrales del fútbol argentino fue uno de los aspectos que Atlético Tucumán valoró al momento de apostar por su contratación. Con títulos obtenidos como entrenador -entre ellos el Apertura 2009 con Banfield y el Apertura 2011 con Boca Juniors-, el “Emperador” llega al club con la misión de ordenar al equipo y encabezar una nueva etapa deportiva.
Falcioni asumirá oficialmente el miércoles próximo como director técnico del “Decano”, aunque este martes estará presente en el estadio Monumental José Fierro para observar el partido frente a Racing.