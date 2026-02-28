Julio César Falcioni será el nuevo técnico de Atlético Tucumán: ¿cuándo asume al mando del plantel?

Atlético Tucumán finalmente despejó una de las grandes incógnitas de los últimos días: Julio César Falcioni será el nuevo entrenador del “Decano”. Luego de jornadas intensas de negociaciones y un escenario cambiante tras la salida de Hugo Colace, cuyo ciclo se cerró luego de la derrota con Belgrano, el club alcanzó un acuerdo con el experimentado DT, quien firmará contrato por un año y asumirá formalmente en las próximas horas.