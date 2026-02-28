Secciones
Julio César Falcioni será el nuevo técnico de Atlético Tucumán: ¿cuándo asume al mando del plantel?

El entrenador observará el encuentro del martes contra Racing desde el estadio y asumirá formalmente el miércoles tras firmar su contrato.

Hace 1 Hs

Atlético Tucumán finalmente despejó una de las grandes incógnitas de los últimos días: Julio César Falcioni será el nuevo entrenador del “Decano”. Luego de jornadas intensas de negociaciones y un escenario cambiante tras la salida de Hugo Colace, cuyo ciclo se cerró luego de la derrota con Belgrano, el club alcanzó un acuerdo con el experimentado DT, quien firmará contrato por un año y asumirá formalmente en las próximas horas.

La partida de Colace abrió un período de transición marcado por la urgencia deportiva y la necesidad de redefinir el rumbo del equipo. Mientras el plantel continuó trabajando bajo la conducción interina de Ramiro González, la CD aceleró contactos para encontrar un reemplazante antes del compromiso ante Racing, evaluando distintas alternativas hasta que el nombre de Falcioni volvió a tomar fuerza como prioridad.

El arribo del “Emperador” se terminó de definir tras una negociación con avances y retrocesos. En un primer momento, diferencias económicas habían frenado el acuerdo y obligaron a recalcular la estrategia dirigencial, que incluso analizó otros candidatos. Sin embargo, las conversaciones nunca se interrumpieron y en las últimas horas ambas partes lograron acercar posiciones para concretar la llegada del entrenador.

Falcioni llegará a Tucumán en las próximas horas y tendrá su primer contacto con el equipo este martes, cuando observe desde el estadio Monumental “José Fierro” el encuentro frente a Racing Club, programado para las 21.15. Ese partido será dirigido de manera interina por González, mientras se completan los aspectos formales previos al inicio del nuevo ciclo.

¿Cuándo firmará contrato "El Emperador"?

Según lo acordado, el entrenador estampará la firma el miércoles y desde entonces comenzará oficialmente su etapa al mando del plantel profesional. Con una extensa trayectoria y títulos en el fútbol argentino, su llegada representa una apuesta por la experiencia para reordenar al equipo y marcar un nuevo rumbo futbolístico tras el cierre del ciclo anterior.

Temas Julio César FalcioniClub Atlético TucumánAtléticoHugo ColaceTorneo Apertura 2026
