“Quería pelear un torneo”: San Martín, el desafío elegido por Facundo Pons para relanzar su carrera

Su llegada al club no formaba parte de un plan inicial. Tras una experiencia positiva en el fútbol chileno, el delantero analizaba continuar su carrera en el exterior hasta que apareció la posibilidad concreta de sumarse a San Martín, una propuesta que modificó su panorama deportivo. El peso institucional, la competitividad del proyecto y la perspectiva de pelear cosas importantes terminaron inclinando la decisión hacia Tucumán. “Estaba evaluando otras opciones y no tenía pensado quedarme en Argentina. Quizá estaba mentalizado en seguir jugando afuera, pero la posibilidad de venir a un club tan grande en la categoría, que siempre pelea cosas importantes, fue lo que me hizo tomar la decisión. En ese sentido, esperamos estar siempre bien arriba y cumplir con el objetivo”, explicó Pons en diálogo con LA GACETA.