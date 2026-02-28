“Quería pelear un torneo”: San Martín, el desafío elegido por Facundo Pons para relanzar su carrera

El proceso de adaptación de un delantero no siempre se explica únicamente desde el gol. Muchas veces comienza antes, en los movimientos que empiezan a coordinarse con los compañeros, en la lectura de los tiempos del equipo y en la confianza que se construye partido a partido. Facundo Pons atraviesa justamente ese momento en San Martín. El atacante, una de las incorporaciones más relevantes del plantel de Andrés Yllana, continúa acomodándose a la dinámica del equipo mientras persigue un objetivo inmediato: convertir su primer tanto con la camiseta del “Santo”, algo que intentará este domingo desde las 17.30 frente a Deportivo Maipú.
Su llegada al club no formaba parte de un plan inicial. Tras una experiencia positiva en el fútbol chileno, el delantero analizaba continuar su carrera en el exterior hasta que apareció la posibilidad concreta de sumarse a San Martín, una propuesta que modificó su panorama deportivo. El peso institucional, la competitividad del proyecto y la perspectiva de pelear cosas importantes terminaron inclinando la decisión hacia Tucumán. “Estaba evaluando otras opciones y no tenía pensado quedarme en Argentina. Quizá estaba mentalizado en seguir jugando afuera, pero la posibilidad de venir a un club tan grande en la categoría, que siempre pelea cosas importantes, fue lo que me hizo tomar la decisión. En ese sentido, esperamos estar siempre bien arriba y cumplir con el objetivo”, explicó Pons en diálogo con LA GACETA.
Ese impacto inicial también se trasladó rápidamente a la rutina cotidiana. En sus primeras semanas, Pons encontró un entorno que, según describió, supera lo habitual dentro del ascenso por su estructura y movimiento constante alrededor del plantel profesional. La convivencia diaria y la organización interna reforzaron su primera impresión sobre el club. “Se nota que San Martín es un club muy grande, con mucha gente trabajando y muchos hinchas acompañando en el día a día. Es un combo que hace muy lindo disfrutar del club y algo que no se ve mucho en otros equipos”, sostuvo.
Los antecedentes recientes explican la expectativa generada en los hinchas “santos” alrededor de su incorporación. Según registros estadísticos de Sofascore y Soccerway, el delantero llega tras un 2025 de alta eficacia: convirtió siete goles en 16 partidos con Defensores de Belgrano en la Primera Nacional y luego marcó nueve tantos en 12 encuentros con Deportes Limache de Chile, manteniendo un promedio goleador elevado y una participación constante en situaciones ofensivas dentro del área rival.
Esa condición también implica asumir responsabilidades propias del puesto. El centrodelantero suele ser el primer nombre señalado cuando el gol demora en llegar, algo que Pons toma con naturalidad mientras atraviesa sus primeros partidos en el club.
“El año pasado pude hacer muchos goles tanto en Defensores de Belgrano como en Limache, pero uno siempre trabaja para seguir mejorando y ayudar al equipo. Obviamente que hacerlo con goles es lo más lindo para un delantero, pero no hay que volverse loco: hay que trabajar para el equipo y los goles van a llegar”, afirmó.
La competencia interna
Dentro del plantel, la competencia ofensiva aparece como parte del crecimiento colectivo. El atacante comparte posición con delanteros de características distintas como Diego Diellos y Luca Arfaras. No obstante, “Tanque” entiende esa disputa como un estímulo permanente dentro de la semana de trabajo. “La competencia interna se vive bien y con tranquilidad. Somos muchos jugadores en todos los puestos y cada uno trabaja día a día para estar preparado cuando le toque jugar”, señaló.
El regreso al fútbol argentino también respondió a una elección personal ligada al desafío deportivo. Tras un paso positivo por Deportes Limache y con ofertas para continuar en Chile, decidió priorizar un contexto competitivo que lo obligara a asumir mayor protagonismo. “Después de lo que fue un paso muy positivo en Chile tenía posibilidades de seguir allá, pero me sedujo venir a San Martín. Quería pelear un torneo y creo que acá lo vamos a poder hacer. Es un club muy grande y tiene la obligación de competir arriba”, explicó.
En ese recorrido, el contacto con el mundo San Martín terminó de confirmar lo que él esperaba. “Es un desafío muy grande para mí. Estoy muy ilusionado y con mucha expectativa por este año. Podría haber elegido algo más tranquilo, pero decidí venir a un club grande y esperamos que sea un gran año”, pidió.