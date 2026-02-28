Secciones
Polémica en la Bombonera: el VAR anuló el 2-1 de Boca por un offside previo de Janson

Bareiro había marcado de cabeza sobre el cierre del primer tiempo, pero el árbitro invalidó la jugada por una posición adelantada anterior. La decisión generó confusión porque en primera instancia se señaló a Merentiel.

POLÉMICO. El segundo gol de Boca fue anulado por un offside que genera dudas en los hinchas Xeneizes. POLÉMICO. El segundo gol de Boca fue anulado por un offside que genera dudas en los hinchas "Xeneizes".
Hace 1 Hs

Controversia en la Bombonera. Boca Juniors se fue al descanso 1-1 ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza tras la anulación del gol de Adam Bareiro, que había convertido el 2-1 en el cierre del primer tiempo por la 8ª fecha del Torneo Apertura 2026.

El encuentro había comenzado con sorpresa: Gimnasia abrió el marcador de pelota parada a través de Luciano Paredes, que anticipó en el primer palo. Sobre el final de la etapa inicial, Miguel Merentiel había establecido el empate tras una asistencia de Bareiro, antes de la acción que terminó en la decisión más discutida de la tarde.

La jugada de la polémica se originó a los 45' con un centro de Lautaro Blanco desde la izquierda que encontró solo a Bareiro en el área. El paraguayo conectó de cabeza y desató el festejo, pero el árbitro aguardó la revisión del VAR. Tras algunos segundos de incertidumbre, se confirmó la decisión: gol anulado por offside previo.

En un primer momento, desde el campo se interpretó que la posición adelantada correspondía a Merentiel, quien había participado en la acción anterior. Sin embargo, la repetición aclaró el panorama. Según la información oficial y lo comunicado en la transmisión, la infracción fue de Lucas Janson, quien estaba en posición adelantada cuando Lautaro Di Lollo intentó el pase en profundidad en el inicio de la secuencia.

La decisión fue ratificada a los 45’+4’: “Se observa, en la fase de ataque, fuera de juego del jugador N° 16 de Boca (Merentiel). Decisión final: tiro libre indirecto”, indicó el árbitro Pablo Dóvalo, sosteniendo el 1-1 parcial. La polémica se instaló porque Merentiel parecía estar habilitado en la acción observada inicialmente, mientras que la posición de Janson, más alejada del foco primario de la jugada, fue la que terminó invalidando todo.

Así, entre revisión tecnológica y reclamos, Boca se fue al descanso igualando 1-1 en un clima caliente, marcado por una intervención arbitral que ya genera debate.

