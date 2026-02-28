Polémica en la Bombonera: el VAR anuló el 2-1 de Boca por un offside previo de Janson

En un primer momento, desde el campo se interpretó que la posición adelantada correspondía a Merentiel, quien había participado en la acción anterior. Sin embargo, la repetición aclaró el panorama. Según la información oficial y lo comunicado en la transmisión, la infracción fue de Lucas Janson, quien estaba en posición adelantada cuando Lautaro Di Lollo intentó el pase en profundidad en el inicio de la secuencia.