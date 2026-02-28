Sorpresa en Río: un ex Atlético se sumó de madrugada al festejo de Lanús en Copacabana

Del amanecer en Copacabana al homenaje en “La Fortaleza”

La celebración continuó el viernes por la noche en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, con tribunas repletas. Allí, el capitán Carlos Izquierdoz tomó el micrófono y afirmó “estoy orgulloso de estos compañeros, de la gente que trabaja con nosotros en el día a día”, mientras el DT Mauricio Pellegrino agradeció el apoyo y destacó que “trabajar con ellos… es un orgullo”, subrayando la humildad del plantel que, según expresó, todavía “puede seguir creciendo”.