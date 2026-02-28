Sorpresa en Río: un ex Atlético se sumó de madrugada al festejo de Lanús en Copacabana

La madrugada de Río de Janeiro dejó una escena que nadie esperaba: el ex Atlético Ramiro Carrera apareció a las 4 de la mañana en la playa de Copacabana para sumarse a los hinchas de Lanús y seguir con los festejos por la Recopa Sudamericana. La imagen simbolizó el desahogo tras una final intensa ante Flamengo.
El equipo argentino se impuso 3-2 como visitante y cerró un global 4-2 para levantar su primer título de Recopa y el noveno trofeo de su historia. Después de la premiación, la celebración siguió en el vestuario y, ya fuera del estadio, se trasladó a la costa carioca, con banderas y cánticos que se mantuvieron entrada la noche.
4.30AM en RÃo de Janeiro, a horas de ser campeÃ³n en el MaracanÃ¡, Ramiro Carrera estaba comprando comida EN LA CALLE.— Sudanalytics (@sudanalytics_) February 27, 2026
Se encuentra con el Laucha Acosta y se ponen a cantar âDALE CAMPEÃNâ con los hinchas.
JAJAJA, espectacular. ð ð¬pic.twitter.com/YEQSa6GVUw https://t.co/M66KtQvekN
En ese clima, Carrera bajó del hotel con ropa oficial y se mezcló con la multitud entre abrazos y canciones. Las imágenes difundidas por David Caruso se viralizaron rápido y quedaron como uno de los momentos más comentados de la fiesta “granate”.
Con el correr de los minutos, otros futbolistas también se acercaron al festejo popular. Entre quienes se sumaron estuvieron Dylan Aquino, Bruno Cabrera, Nahuel Losada, Agustín Medina y Thomas De Martis, entre otros, para compartir un rato con la gente que seguía celebrando en la arena.
Del amanecer en Copacabana al homenaje en “La Fortaleza”
La celebración continuó el viernes por la noche en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, con tribunas repletas. Allí, el capitán Carlos Izquierdoz tomó el micrófono y afirmó “estoy orgulloso de estos compañeros, de la gente que trabaja con nosotros en el día a día”, mientras el DT Mauricio Pellegrino agradeció el apoyo y destacó que “trabajar con ellos… es un orgullo”, subrayando la humildad del plantel que, según expresó, todavía “puede seguir creciendo”.