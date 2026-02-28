Secciones
DeportesMotores

La F-1 canceló tests en Baréin por la tensión en Medio Oriente: ¿se pone en riesgo el calendario?

McLaren y Mercedes iban a probar compuestos de lluvia, pero Pirelli anuló la actividad; la FOM aseguró que las tres primeras fechas siguen en pie.

La F-1 canceló tests en Baréin por la tensión en Medio Oriente: ¿se pone en riesgo el calendario?
Hace 19 Min

La escalada de tensión en Medio Oriente, tras ataques coordinados de Estados Unidos e Israel sobre Irán, impactó de lleno en el deporte motor. En ese contexto, la Fórmula 1 resolvió cancelar los tests que había previsto en Baréin para evaluar neumáticos de lluvia antes del inicio formal de la temporada.

El medio The Race difundió el comunicado de Pirelli, proveedor oficial, que explicó que la medida respondió a razones de seguridad por la evolución del escenario internacional. La empresa informó que “las dos jornadas de pruebas de desarrollo de compuestos para lluvia, previstas para hoy y mañana en el Circuito Internacional de Baréin, han sido canceladas por motivos de seguridad”, y agregó que “todo el personal de Pirelli que se encuentra actualmente en Manama se encuentra a salvo en sus hoteles”.

Según Motorsport, McLaren y Mercedes iban a ser las escuderías encargadas de llevar adelante el ensayo, con una pista preparada para simular condiciones extremas mediante inundación previa. La F-1, además, venía de completar seis jornadas de pretemporada en Baréin (del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero), por lo que los equipos ya estaban en fase de traslado hacia Australia.

A pesar de las dudas por eventuales complicaciones de vuelos internacionales, la FOM comunicó que el inicio del calendario no se altera. En ese mensaje remarcó que “nuestras próximas tres carreras son en Australia, China y Japón, no en Oriente Medio, y aún faltan varias semanas para que se celebren”, y sostuvo que “seguimos de cerca cualquier situación como esta y colaboramos estrechamente con las autoridades pertinentes”.

Logística, cambios de ruta y planes de contingencia

Distintos reportes señalaron ajustes de itinerarios por cierres de aeropuertos en Doha y Dubai, con escalas alternativas en Hong Kong o Singapur, y otros viajes con llegada a Perth para luego conectar hacia Melbourne. También se mencionaron dificultades extra para la Fórmula 2, mientras desde Inglaterra advirtieron que, aunque “las próximas rondas” siguen programadas, existen “planes de contingencia” si la situación obliga a mover sedes para sostener el campeonato.

Temas Mercedes BenzMcLarenFórmula 1Max VerstappenFranco ColapintoAlpineAlpine F1 Team
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones
1

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen
2

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años
3

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302
4

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302

Las dudas sobre el apellido de un gran héroe tucumano
5

Las dudas sobre el apellido de un gran héroe tucumano

Cuáles son las tres carreras universitarias que no hay que estudiar según la inteligencia artificial
6

Cuáles son las tres carreras universitarias que no hay que estudiar según la inteligencia artificial

Más Noticias
Briatore, asesor de Alpine, dijo que le importaba una mier... lo que proponga Colapinto

Briatore, asesor de Alpine, dijo que le importaba "una mier... lo que proponga Colapinto"

¿A un paso del Libro Guinness? A quién tendría que superar Mirtha Legrand para tener el programa más antiguo en la TV

¿A un paso del Libro Guinness? A quién tendría que superar Mirtha Legrand para tener el programa más antiguo en la TV

Fortuna de marzo: según el horóscopo, estos tres signos tendrán más suerte con el dinero

Fortuna de marzo: según el horóscopo, estos tres signos tendrán más suerte con el dinero

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Cuáles son las tres carreras universitarias que no hay que estudiar según la inteligencia artificial

Cuáles son las tres carreras universitarias que no hay que estudiar según la inteligencia artificial

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen

Comentarios