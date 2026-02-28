La F-1 canceló tests en Baréin por la tensión en Medio Oriente: ¿se pone en riesgo el calendario?

La escalada de tensión en Medio Oriente, tras ataques coordinados de Estados Unidos e Israel sobre Irán, impactó de lleno en el deporte motor. En ese contexto, la Fórmula 1 resolvió cancelar los tests que había previsto en Baréin para evaluar neumáticos de lluvia antes del inicio formal de la temporada.
El medio The Race difundió el comunicado de Pirelli, proveedor oficial, que explicó que la medida respondió a razones de seguridad por la evolución del escenario internacional. La empresa informó que “las dos jornadas de pruebas de desarrollo de compuestos para lluvia, previstas para hoy y mañana en el Circuito Internacional de Baréin, han sido canceladas por motivos de seguridad”, y agregó que “todo el personal de Pirelli que se encuentra actualmente en Manama se encuentra a salvo en sus hoteles”.
Según Motorsport, McLaren y Mercedes iban a ser las escuderías encargadas de llevar adelante el ensayo, con una pista preparada para simular condiciones extremas mediante inundación previa. La F-1, además, venía de completar seis jornadas de pretemporada en Baréin (del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero), por lo que los equipos ya estaban en fase de traslado hacia Australia.
A pesar de las dudas por eventuales complicaciones de vuelos internacionales, la FOM comunicó que el inicio del calendario no se altera. En ese mensaje remarcó que “nuestras próximas tres carreras son en Australia, China y Japón, no en Oriente Medio, y aún faltan varias semanas para que se celebren”, y sostuvo que “seguimos de cerca cualquier situación como esta y colaboramos estrechamente con las autoridades pertinentes”.
Logística, cambios de ruta y planes de contingencia
Distintos reportes señalaron ajustes de itinerarios por cierres de aeropuertos en Doha y Dubai, con escalas alternativas en Hong Kong o Singapur, y otros viajes con llegada a Perth para luego conectar hacia Melbourne. También se mencionaron dificultades extra para la Fórmula 2, mientras desde Inglaterra advirtieron que, aunque “las próximas rondas” siguen programadas, existen “planes de contingencia” si la situación obliga a mover sedes para sostener el campeonato.