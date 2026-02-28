La F-1 canceló tests en Baréin por la tensión en Medio Oriente: ¿se pone en riesgo el calendario?

El medio The Race difundió el comunicado de Pirelli, proveedor oficial, que explicó que la medida respondió a razones de seguridad por la evolución del escenario internacional. La empresa informó que “las dos jornadas de pruebas de desarrollo de compuestos para lluvia, previstas para hoy y mañana en el Circuito Internacional de Baréin, han sido canceladas por motivos de seguridad”, y agregó que “todo el personal de Pirelli que se encuentra actualmente en Manama se encuentra a salvo en sus hoteles”.