Un piloto de Fórmula 1 se casó y paseó junto a su pareja en una lujosa Ferrari de colección

En el plano íntimo, Leclerc ya había contado cómo su esposa impactó en su vida fuera del automovilismo, al señalar que “Alexandra me animó a interesarme por la vida de los autores, por sus inspiraciones. En ese aspecto, me aportó mucho”. Con varias temporadas en la Scuderia Ferrari, el piloto llega al arranque del año con la ilusión deportiva intacta.