Un piloto de Fórmula 1 se casó y paseó junto a su pareja en una lujosa Ferrari de colección

A una semana del arranque del Mundial en Melbourne, Charles Leclerc vivió su gran día personal junto a Saint Mleux y una postal que se viralizó en redes.

Hace 1 Hs

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux se casaron este sábado 28 de febrero en Mónaco, en la antesala del comienzo de una nueva temporada de Fórmula 1. La pareja había confirmado su compromiso durante el otoño europeo y eligió una ceremonia por la mañana.

Tras el enlace, un video que circuló en redes los mostró bajando por las colinas de Mónaco arriba de un Ferrari 250 Testa Rossa de 1957, un modelo de colección cuyo valor ronda los 30 millones de euros. La imagen del paseo se convirtió en una de las postales del día.

En el plano íntimo, Leclerc ya había contado cómo su esposa impactó en su vida fuera del automovilismo, al señalar que “Alexandra me animó a interesarme por la vida de los autores, por sus inspiraciones. En ese aspecto, me aportó mucho”. Con varias temporadas en la Scuderia Ferrari, el piloto llega al arranque del año con la ilusión deportiva intacta.

La historia de la pareja también se potenció por el cruce entre moda, cultura digital y deporte. Se indicó que se conocieron en el marco de un evento de la Semana de la Moda de París en 2023, y que desde entonces mantuvieron un perfil reservado pese al interés mediático.

La historia de amor y su circulo íntimo

Saint Mleux, estudiante de Historia del Arte y figura fuerte en redes, evitó capitalizar públicamente su relación, aunque acompañó al piloto en distintos escenarios. En esa narrativa también ganó protagonismo “Leo”, el perro de la pareja, convertido en un símbolo recurrente en viajes, apariciones y contenidos compartidos.

