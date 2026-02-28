Secciones
Eduardo Coudet será el nuevo entrenador de River y firmará hasta 2027

Tras alcanzar un acuerdo total, el “Chacho” dejó Alavés y viajará a la Argentina para asumir como sucesor de Gallardo. El contrato se extenderá hasta diciembre de 2027 y ya está definido su cuerpo técnico.

River Plate tiene nuevo entrenador. Eduardo Coudet será el sucesor de Marcelo Gallardo tras alcanzarse un acuerdo total entre las partes. El DT dirigió su último partido al frente de Deportivo Alavés y viajará a la Argentina el miércoles para formalizar su vínculo con el club de Núñez.

El contrato será hasta diciembre de 2027 y marcará el inicio de una nueva era en el "Millonario". La negociación, que tuvo su primera reunión oficial días atrás, terminó de cerrarse en las últimas horas, luego de resolver los detalles de su desvinculación en España.

El cuerpo técnico también quedó definido. Los ayudantes de campo serán Patricio Graff y Carlos Fernández, mientras que la preparación física estará a cargo de Octavio Manera y Guido Cretari. Con la estructura ya confirmada, la dirigencia apunta a que el nuevo staff comience a trabajar de inmediato con el plantel profesional.

La llegada de Coudet implica un giro de perfil tras el extenso y exitoso ciclo de Gallardo. La dirigencia apostó por un entrenador con recorrido internacional reciente y con una impronta de juego ofensiva, con la expectativa de sostener la competitividad en el plano local e internacional.

En paralelo al cierre del nuevo DT, River también sondeó a Santiago Solari para el rol de director deportivo. El “Indiecito”, actualmente Director de Fútbol de Real Madrid, mantuvo primeras conversaciones informales para analizar el escenario, en un movimiento que forma parte de la reconfiguración estructural que proyecta la institución.

Con el acuerdo sellado y el viaje programado, River deja atrás las especulaciones y entra formalmente en la era Coudet. La presentación oficial se realizará en los próximos días y, a partir de entonces, comenzará la etapa de planificación deportiva con vistas al calendario inmediato y a los objetivos trazados hasta 2027.

