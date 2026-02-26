Raquel Mancini confesó que tuvo un romance clandestino con un famoso conductor de los 90

Raquel Mancini sorprendió al revelar un romance que hasta ahora se mantenía bajo llave. La ex modelo contó que en 1992 vivió una intensa historia de amor con una de las figuras más influyentes de la televisión argentina de los año 90: el periodista y conductor Nicolás Repetto.
La confesión se dio en una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen en el ciclo digital Mitre Live, donde Mancini respondió sin rodeos sobre aquel vínculo que nunca había salido a la luz. “Sí, es verdad todo”, confirmó. “Ya pasó mucho tiempo, él está casado ahora, no tiene nada que ver, pero bueno, en su momento fue así”, agregó.
Recordó que el acercamiento se produjo tras una visita al programa que conducía Repetto. “Ahí pegamos onda, era noviembre”, relató. También aclaró que el conductor ya estaba separado de Reina Reech y que ambos decidieron mantener la relación en reserva. “Empezamos a salir, obviamente escondidos porque no estaba para que sea público. Yo no tenía ganas y él tampoco; era muy fuerte en ese momento eso. Entonces, nos escondíamos”, confió.
El romance continuó durante el verano y sumó un capítulo especial en Punta del Este, donde, según describió Mancini, debieron extremar las precauciones ante la presencia constante de paparazzi. “Fui a la casa de él y entré en un baúl cinco cuadras antes, porque en ese momento no estaban las redes sociales, estaban los paparazzi con unas cámaras enormes. Te miraban y te ponían el teleobjetivo y te hacían bola. Te sacaban”, graficó.
Raquel Mancinni contó detalles del romance
Tras pasar tres días juntos en la casa del conductor, el operativo se repitió para salir sin ser vistos. “Cuando me fueron a buscar de vuelta, me fui en el baúl de nuevo. Y nadie se enteró hasta ahora que lo contamos. Fue hace treinta años; Nico es un divino, Florencia -Raggi, su mujer- es una divina y no estaban juntos”, detalló, en referencia a Florencia Raggi.
Antes de cerrar el tema, Mancini dejó en claro que, si bien existió complicidad entre ambos, no hubo enamoramiento. “Buena onda, nada más. Me sentía bien con él estando juntos, pero nunca lo quise, no me enamoré de él, para nada”, confesó. Y añadió que el sentimiento fue mutuo: “Él después se enganchó con Flor, se enamoró de Flor. Yo agarré otro camino también. Cada uno fue por su camino, en la mejor onda y chau”.