Raquel Mancini confesó que tuvo un romance clandestino con un famoso conductor de los 90

Antes de cerrar el tema, Mancini dejó en claro que, si bien existió complicidad entre ambos, no hubo enamoramiento. “Buena onda, nada más. Me sentía bien con él estando juntos, pero nunca lo quise, no me enamoré de él, para nada”, confesó. Y añadió que el sentimiento fue mutuo: “Él después se enganchó con Flor, se enamoró de Flor. Yo agarré otro camino también. Cada uno fue por su camino, en la mejor onda y chau”.